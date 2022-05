Wraz z końcem sezonu Szymon Włodarczyk odchodzi z Legii Warszawa. W czerwcu zawodnikowi wygasa kontrakt i strony nie doszły do porozumienia w sprawie jego przedłużenia. "Po ponad 6 latach nie jest łatwo powiedzieć do widzenia… Jednak w życiu każdego sportowca przychodzą chwile, gdy wie, że zmiana jest nieunikniona, a każdy koniec daje szanse na nowy początek. Dlatego w nadchodzącym sezonie 2022/2023 będę reprezentował barwy nowego klubu. Dziękuje Akademii Legii Warszawa, Legii II, Legii I, kolegom, sztabom, pracownikom, kibicom. Dziękuję całej wielkiej Legijnej Rodzinie za bycie jej częścią.Nie mówię żegnaj , ale do zobaczenia Łazienkowska 3" - napisał zawodnik na swoim profilu na Instagramie. Włodarczyk trafił do Legii na początku 2016 roku i występował w drużynach juniorskich. Od trzech sezonów grał w trzecioligowych rezerwach, a ostatnio regularnie trenował z pierwszą drużyną. W obecnym sezonie 12 razy pojawił się na placu gry (głównie w samych końcówkach) i zdobył jedną bramkę (w meczu Pucharu Polski z Motorem w Lublinie). W Legii II zanotował 17 występów i zdobył 10 bramek. Prawdopodobnie nowym klubem Szymona Włodarczyka będzie Górnik Zabrze.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

@bronek49 - 8 minut temu, *.mm.pl Jeżeli mamy coś osiągnąć to mimo szacunku nie piłkarzami o takim poziomie, niestety nasza młodzież m.in. Włodarczyk, Skibicki, Rosołek, miszta to nie są osoby na jakikolwiek sukces, także nie ma co płakać że oddajemy młodych, zdolnych odpowiedz

Abudabi - 16 minut temu, *.. Krzyż na drogę. Już ze 2-3 lata temu jak wchodził na kilka minut to widać było przerażenie w oczach. Nie ten poziom, psychicznie nie dźwiga. odpowiedz

olew - 27 minut temu, *.vectranet.pl straszne drewno, i w przeciwieństwie do równie drewnianego ojca, kompletnie nie rozumiał gry w piłkę odpowiedz

pnk - 44 minuty temu, *.chello.pl Żadna strata, ale szkoda że wcześniej sprzedali/oddali Mosóra młodego. Tamten akurat zapowiadał się dobrze a młody nędza? Niewidoczny w meczu, miał 2 kontakty z piłką i potem w wywiadzie mówi że jest zadowolony ze swojego występu... Żegnam bez żalu. odpowiedz

bronek49 - 55 minut temu, *.chello.pl iw Górnika będzie grał dziwię się że Mioduski nie zrobił wszystkiego żeby można było Włodarczyka zatrzymać ale jak zatrudnia się takich trenerów jak Michniewicz czy Vukovic którzy wolą grać emerytami i to koślawymi to nie dziwię się że młodzi uciekają , trzeba zaorać tą akademie Legii bo nie ma z niej żadnych korzyści tylko olbrzymie wydatki odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za wysokie progi. Chociaż poziom obecnej drużyny słabiutki. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nikt mi nie wmówi, że to nasze oddawanie wychowanków za darmo jest normalne. Mioduski wyp....erdalaj z naszego klubu. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No cóż,Włodarczyk jest niestety jednym z wielu,nie tylko pilkarzy zresztą,którzy muszą grać w piłkę,mimo,że nie potrafią.Już "ojciec" gdzieś Go tam upchnie.Jednocześnie taka sytuacja doskonale obrazuje,jak (nie) działa słynna L.T.C...... odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl no k......... co ten zeilu wyczynia !!!!:(:(:( odpowiedz

Emiliano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda chłopaka oddawać. Lepiej wypożyczyć niech się ogrywa, a nie później odkupywać. Teraz oo sezonie wszyscy odejdą i znów będzie budowanie zespołu od nowa, szrotów nakupują. W Legii powinni grać prawdziwi legioniści a nie najemnicy nie zaangażowani do końca w ten klub. odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl No, to do żyrów, tomasiewiczów i całych tłumów grajków, którzy zostali u nas odpaleni a teraz ładują nam bramki, dołączy młody włodar.

Zero nauki na błędach, choćby na najświeższym przykładzie mosóra. Debile. odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @yyy: A cóż to zawojowali ci Żyrowie, Tomasiewicze i całe tłumy grajków. Tradycyjne gorzkie żale kumpli z podwórka? Policz, ilu było takich "młodych zdolnych", którzy mieli zadęcie, a na boisku w pierwszym zespole - lipa. odpowiedz

M. - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rok temu mozna bylo sprzedac za 100,200, xxx.

Ale kto bogatemu zabroni. odpowiedz

wojti - 3 godziny temu, *.chello.pl To przykre ale.....brawo....pierwsza męska decyzja w Twoim życiu.....gratulacje.....3mam kciuki byś osiągnął sukces i zagrał na nosie Miodkowi i reszcie nieudaczników.....powodzenia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.