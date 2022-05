Brąz Szymona Lohmanna na ME U-15

Zawodnik Legii, Szymon Lohmann zdobył wraz z reprezentacją Polski U-15 w squasha, brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy. W kadrze narodowej, oprócz Szymona wystąpili: Wiktoria Grodzka, Martyna Malinowska, Michał Stawarski i Mateusz Ptaszek. Z reprezentacją podczas 4-dniowych zawodów ME przebywali trenerzy Marcin Szopa i Tomasz Abramowski. Na co dzień, w Legii, od dwóch lat Szymona trenuje Marc Lopez, a nad formą fizyczną zawodnika czuwa Jakub Lewicki.

