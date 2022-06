Pekhart odchodzi z Legii

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. 11:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jak poinformował dyrektor sportowy Legii Warszawa, wraz z końcem sezonu z Legii Warszawa odejdzie Tomas Pekhart. Napastnik trafił do stołecznego zespołu w lutym 2020 r. z hiszpańskiego UD Las Palmas. Już niespełna 2 tygodnie po podpisaniu kontraktu zadebiutował w wygranym 4-0 meczu z Jagiellonią Białystok. W sumie w Legii rozegrał 90 spotkań, w których zdobył 39 bramek. Warszawski klub nie zarobi na transferze zawodnika, bowiem 30 czerwca wygasa jego kontrakt.







- Tomas Pekhart dostał od nas propozycję, kilka razy z nim rozmawiałem. Tomas jest wartościowym i dobrym zawodnikiem, ale czy jest takim samym jak był 2 lata temu? Nie. Jest dwa lata starszy. Żeby oferować mu kolejny kontrakt, trzeba było dać lepsze warunki niż byśmy chcieli, a on miał u nas kontrakt gwiazdorski. W związku z tym, że pierwszy sezon miał bardzo dobry, a drugi słabszy, nie wiadomo było jaki będzie kolejny. Liczyłem, że będzie duża szansa iż znowu zabłyśnie przy trenerze Runjaiciu, ale nie mogłem mu zaoferować lepszych warunków czy nawet tych samych. Zaproponowałem kontrakt niższy. Tomas odpowiedział, że na ten moment ma lepszą propozycję od tej, którą miał do tej pory w Legii, a czeka na jeszcze lepszą. Musimy być szczerzy - nie damy rady dogadać się w tej kwestii. Powiedziałem Tomasowi, by pamiętał, że gdyby nie chciał wyjeżdżać na wschód a u nas grać, to furtka jest nadal uchylona, ale nie sądzę, by przystał na to, znając jakie ma propozycje - wyjaśnił Jacek Zieliński w Prawdzie Futbolu.