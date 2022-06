Trening

Siłownia, taktyka, gierki

Wtorek, 14 czerwca 2022 r. 22:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek drużyna Legii odbyła dwie sesje treningowe. Poranna miała miejsce w siłowni, gdzie pracowano nad wytrzymałością i motoryką. Po południu zawodnicy stawili się na boisku i ćwiczyli ponad 1,5 godziny.



Fotoreportaż z treningu - 15 zdjęć Woytka







Początek to rozciąganie, ćwiczenia z piłkami i rywalizacja w zbijaka, która wywołała sporo uśmiechów na twarzach. Zadaniem dwóch drużyn było rzucanie piłkami w ustawioną na środku dużą piłkę gimnastyczną tak, by wyszła ona za linię po stronie rywali. W ten sposób zdobywane były punkty. Po 30 minutach legioniści rywalizowali na małym polu gry, wokół którego na liniach ustawionych było osiem małych małych bramek. Liczone były podania, a udane prowadzenie piłki należało zakończyć celnym strzałem do jednej z bramek.



Kolejnym etapem była praca nad taktyką. Podobnie jak w poniedziałek, Aleksandar Rogić przedstawiał model gry, który ma być stosowany przez drużynę w najbliższych miesiącach.



Na koniec odbyła się gra na duże bramki na jednej połowie boiska, poza zwężonym polem gry wzdłuż linii bocznych neutralnymi zawodnikami byli Lirim Kastrati i Nikodem Niski - ich głównym zadaniem było dośrodkowywanie piłki na głowy kolegów. Legioniści byli podzieleni na dwa składy:



Szarzy: Kikolski - Skibicki, Charatin, Kisiel, Ribeiro, Pierzak, Josue, Musafajew, Kapustka, Lopes

Zieoni: Tobiasz - Jędrzejczyk, Abu Hanna, Grudziński, Slisz, Ciepiela, Sokołowski, Strzałek, Rosołek, Yaxshiboyev



W rywalizacji 2 razy 6 minut lepsi okazali się "Zieloni", którzy wygrali 2-1. Pięknym trafieniem popisał się Bartsz Slisz (bramkę możecie obejrzeć w poniższym materiale filmowym). Drugiego gola dla zwycięzców zdobył Igor Strzałek, a dla "Szarych" trafił Rafael Lopes.