Wraz z końcem sezonu 2021/22 z Legii Warszawa odchodzi Benjamin Verbić . Pomocnik trafił do stołecznego klubu w marcu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów. Słoweniec zadebiutował w zremisowanym 1-1 meczu z Rakowem Częstochowa. Łącznie wystąpił w 8 spotkaniach, ale w żadnym w pełnym wymiarze czasowym. Nie strzelił żadnej bramki.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 4 minuty temu, *.chello.pl Nic nie pokazał.Trochę pobiegał i to wszystko.Jeszcze mu za to płacili.Jednego ogóra mniej. odpowiedz

PawLo - 8 minut temu, *.mm.pl I kupić takiego pilkarza za 4,5 mln euro to nie zła wtopa a za tyle kasy to powinie być kocur a okazał się przeciętnym grajkiem tak samo jak Kastrati ehhh dobrze że znowu nie wtopiliśmy odpowiedz

KO - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Może i miał potencjał. Ale grać to mu się nie chciało. odpowiedz

Kaziu - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Bardzo słaby zawodnik ⚽⚽⚽ odpowiedz

M - 34 minuty temu, *.244.142 Tak jak zaczął, tak i skończył... czyli słabo. Mimo to powodzenia ;) odpowiedz

M - 35 minut temu, *.244.142 Tak jak zaczął, tak i skończył... czyli słabo. Mimo to powodzenia ;) odpowiedz

olew - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Dziękujemy ! Powodzenia ! odpowiedz

Benny - 46 minut temu, *.orange.pl Całe szczęście ze odszedł bo niczego nie wniósł.

Potraktował Legię jako zwykła poczekalnie w której może spokojnie poćwiczyć a w Warszawie spokojnie pomieszkać.

Oby więcej takich pajacyków tutaj nie zapraszać.

A lista darmozjadow do wyrzucenia jest jeszcze długa... odpowiedz

Kibic - 48 minut temu, *.com.pl Dobrze, to tylko pokazuje ze Wartość rynkowa 4,5 mln euro to fikcja, nic nie wniósł, grał słabo. Żegnamy bez żalu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.