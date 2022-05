Futsal

W niedzielę futsaliści zakończą sezon 2021/22

Środa, 25 maja 2022 r. 11:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii Warszawa w najbliższą niedzielę rozegrają ostatnie spotkanie w sezonie 2021/2022 - pierwszym w krótkiej jak na razie historii naszej sekcji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Legioniści po ostatniej, dotkliwej porażce z AZS-em UW Wilanów (0-6) spadli na jedenaste miejsce w ligowej tabeli.



Swoją pozycję na koniec rozgrywek podopieczni grającego trenera, Mariusza Milewskiego, mogą jeszcze poprawić - do tego konieczna jest przede wszystkim wygrana z LSSS-em Lębork oraz strata punktów przez Clearex Chorzów lub Red Devils Chojnice. Najbliższy rywal Legii nie ma już szans na utrzymanie się w ekstraklasie - zespół z Lęborka z 26 punktami na koncie zakończy rozgrywki na miejscu 14.



W pierwszym spotkaniu obu drużyn, rozegranym w połowie grudnia w Lęborku, legioniści przegrali 4-6. W drużynie z Lęborka występuje jeden z czołowych strzelców futsalowej ekstraklasy - Davidson ma na swoim koncie 20 bramek, o jedną więcej od Milewskiego. Przy okazji tego meczu futsalowa Legia oficjalnie podziękuje wszystkim zawodnikom, których w przyszłym sezonie nie zobaczymy w barwach naszego klubu.



Niedzielny mecz rozpocznie się o 14:00 w hali przy ulicy Gładkiej 18. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe, dla dzieci 3-12 lat oraz osób niepełnosprawnych) oraz 15 zł (normalne) nabywać można tutaj oraz w dniu meczu przy wejściu do hali (płatność tylko gotówką). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Zapraszamy na mecz!



Termin meczu: niedziela, 29 maja 2022 roku, g. 14:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)