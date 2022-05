W weekend Legia rozpoczyna sezon 2022 PEŻ

Załoga żeglarskiej Legii w najbliższy weekend zainauguruje rozgrywki Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej (PEŻ) w sezonie 2022. Rywalizacja, tak jak dotychczas, toczyć się będzie podczas czterech dwudniowych turniejów. Legioniści przed rokiem rzutem na taśmę wywalczyli brązowe medale mistrzostw Polski. Pierwsze regaty PEŻ odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę w Sopocie. Załoga Legii trenowała w ostatnich dniach przed PEŻ w Sopocie w składzie: Kuba Pawluk, Michał Szmul, Przemek Płóciennik i Marcin Banaszek. W PEŻ w sezonie 2022 rywalizować będzie 18 załóg. Do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały cztery najlepsze drużyny I ligi - AZS WAT Warszawa, AZS AWFiS Gdańsk, Yacht Klub Polski Szczecin i UKS Żeglarz Wrocław. Terminarz PEŻ w sezonie 2022: 28-29 maja, Sopot 9-10 lipca, Gdynia 27-28 sierpnia, Szczecin 24-25 września, Warszawa

