W czwartym meczu finałowym play-off o koszykarskie mistrzostwo Polski Legia Warszawa przegrała we własnej hali ze Śląskiem Wrocław 63-66. Stan rywalizacji 3-1 dla Śląska, gra toczy się do czterech zwycięstw. Piąte spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 27 maja o godzinie 20:40 we Wrocławiu. Fotoreportaż z meczu - 105 zdjęć Woytka Legioniści bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie. Szybko osiągnęli prowadzenie 11-4, a potem 13-4. Goście początkowo grali nieskutecznie. Potem jednak zdołali się pozbierać i pierwszą kwartę kończyli przy wyniku 10-16. Druga kwarta rozpoczęła się zdecydowanie lepiej dla Śląska, który nie tylko odrobił straty, ale nawet wyszedł na niewielkie prowadzenie. Legioniści jednak nie poddawali się - najpierw za 3 punkty trafił Wyka, a następnie Kamiński. Tuż przed końcową syreną wynik do przerwy ustalił Łukasz Koszarek. Legia prowadziła więc 34-31. Na początku trzeciej części spotkania Legia wywalczyła 6-punktową przewagę, ale goście szybko odpowiedzieli punktami. Kolejne minuty były bardzo wyrównane. Przy stanie 42-40 sędziowie długo analizowali sytuację, po której mogło nastąpić wykluczenie z gry Cowelsa. Na szczęście dla Legii, uznali, że przewinienia nie było. Na 20 sekund przed końcem trzeciej kwarty Cowels trafił trójkę i Legia kończyła tę partię dwupunktową przewagą. Ponownie jak w poprzednich spotkaniach, tak i we wtorek o zwycięstwie miała zadecydować ostatnia kwarta. Ta zapowiadała się więc niezwykle ciekawie. Niesamowitym rzutem z bardzo dużej odległości popisał się Johnson, dzięki czemu legioniści prowadzili 59-56. Na 40 sekund przed końcem Trice celnie rzucił za 3 punkty. Trener Legii błyskawicznie poprosił o czas. PLK: Legia Warszawa 63-66 Śląsk Wrocław Kwarty: 16-10, 18-21, 15-16, 14-19 Śląsk Wrocław [punkty, (celne za trzy)] 0. T. Trice II 21 (4) 6. K. Justice 7 27. I. Ramljak 4 5. K. Kanter 2 19. M. Meiers 0 --- 8. D. Trice 13 (3) 2. Ł. Kolenda 11 (1) 11. A. Dziewa 6 18. S. Tomczak 2 15. M. Gabiński - 10. J. Wójcik - 7. K. Gordon - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 3. R. Johnson 19 (3) 18. R. Cowels III 14 (4) 55. Ł. Koszarek 7 (1) 50. A. Kemp 2 11. J. Skifić 2 --- 5. M. Abdur-Rahkman 13 (1) 31. G. Kamiński 3 (1) 91. D. Wyka 3 (1) 0. J. Sadowski 0 4. S. Kołakowski - 43. J. Śliwiński - Sędziowie: Tomasz Trawicki, Łukasz Jankowski, Karol Nowak Komisarz: Adam Greczyło widzów: 1800 Terminy kolejnych meczów finałowych play-off: 27.05. (PT) g. 20:40 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polsat Sport) ew. 29.05. (ND) Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław ew. 31.05. (WT) WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Filipek - 5 minut temu, *.play-internet.pl Wina mioduskiego jak nic odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trener do zwolnienia odpowiedz

Gelo85 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wygranie meczów finałowych z takim zawodnikiem w składzie jak Johnson jest niemożliwe. Podwórkowa koszykówka. Co z tego, że rzuca sporo punktów, jak marnuje 4 razy tyle i morale drużyny siada. Po tak doświadczonym zawodniku jak Koszarek również spodziewałem się więcej. Dziś bardzo słabo, straty, kroki, mnóstwo niecelnych rzutów. Niestety Śląsk jest od nas lepszą drużyną i te dość wyrównane wyniki zamazują obraz sytuacji. odpowiedz

W WARSZAWSKIM RATUSZU SPORTU NIE LUBIĄ.... - 2 godziny temu, *.120.93 MUSZĄ WYGRAĆ NASTĘPNE 3 MECZEA CHODŻ JEDNA PORAŻKA DAJE TYLKO SREBNO...MAŁE SZANSE NA MISTRZOSTWO I DLATEGO OSTATNIE MECZE W WARSZAWIE POWINNY BYĆ ROZGRYWANE W CENTRUM WARSZAWY POD PALACEM KULTURY POWINNE BYĆ WYBUDOWANE PRZENOŚNE TRYBUNY TAK JAK BYŁO NA EURO STREFA KIBICA, TO WSTYD ŻE STOŁECZNY ZESPOŁ WARSZAWSKI DUSI SIE W MAŁEJ SALCE NO TAK TO ICH DOM ALE TAKIE MECZE TO RAZ NA KILKA LAT SIE ZDARZAJĄ ALBO WOGLE... odpowiedz

Imie(L)iński - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl mecz na styku.. wystarczy, że nasz jaskiniowiec poprawi skuteczność o pare % i będzie git. 2 razy nie dopuścimy do fety we Wrocławiu, a potem w stolicy na 4:3 i feta u Nas! ;) odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Imie(L)iński: jaskiniowiec dobrze rzuca. Wystarczy ze koszarek trafi 1/10..... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Beznadzieja skuteczność, samolubny Johnson. Mistrzostwo (raczej) już przegraliśmy... odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety ten finał jest przegrany ale za cały sezon należą się gratulacje. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszły sezon aby uniknąć krótkiej ławki w najważniejszych meczach. odpowiedz

Jordan - 3 godziny temu, *.aster.pl Dawno nie śledziłem polskiej ligi w kosza. Z racji sukcesów Legii w tym sezonie, oglądam finały. Szczerze? Poziom ligi bardzo się obniżył jeśli Legia grając, sorry, podwórkową koszykówkę "na wariata" (Johnsona) była w stanie awansować do finału. Zero dojrzałej, ułożonej, przemyślanej gry, wszystko szarpane, z rzutami na hurra z 10 metrów i bez zbiórek na desce. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jordan: jeśli dawno nie śledziłeś ligi to na jakiej podstawie twierdzisz że poziom się obniżył. Może te finały nie są pasjonujące bo obie drużyny osiągnęły wynik ponad stan szczególnie Legia i teraz presja wyniku jest zbyt wielka a wąskie kadry nie pozwalają na efektowne mecze. odpowiedz

Petulio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Moze wygraja 2 mecze i to wszystko Slask ma wiecej atutów pod koszem odpowiedz

Typp - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Myślałem ze koszykówka to sport zespolowy a nie jeden dred ktory rzuca jak dziewczyny na wf odpowiedz

Jones - 3 godziny temu, *.chello.pl Wie ktoś może na jakiej hali będziemy grać jak zdobędziemy mistrzostwo i będziemy grać w lidze mistrzów ? Czy hala na Bemowie spełnia wymogi ? Swoją drogą ta sytuacja z odklejeniem się reklamy to trochę wstyd. odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Egoizm nad zespołowością. odpowiedz

Obiektywny - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Johnson pajac j**** przegrał nam te mecze...WLM! odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl Do Jaaaaa: dodaj jeszcze machanie łapkami do sędziego szkoda bo akurat dziś było to do wygrania odpowiedz

Jaaaaa - 3 godziny temu, *.aster.pl @AAA: zgadza się , Johnsonowi się coś popier..liło, „gwiazda” chce sama wygrać mecz ,to było do ogarnięcia odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.191.188 Kamiński trenerze, przegrasz nam ten finał Johnsonem. Przecież koleś jest niezrównoważony a Ty nie możesz nad nim kompletnie zapanować. Mam wrazenie że on tobą rządzi. Śląsk beznadziejny ma tylko 3 dobrych graczy w tym 1 fenomenalnego odpowiedz

Kriswojtk@gmail.com - 3 godziny temu, *.plus.pl @Tomek: czasami 1trice wystarczy na legie



odpowiedz

Jaaaaaa - 3 godziny temu, *.aster.pl Johnson tępy samolubny buc odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.