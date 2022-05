Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-2 Ursus Warszawa

Sobota, 28 maja 2022 r. 13:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 34. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała z Ursusem Warszawa 2-2. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Kolejne spotkanie odbędzie się 1 czerwca o godzinie 18:00 na wyjeździe, a rywalem Legii będzie Sokół Aleksandrów Łódzki.



W 3. minucie pierwszą bramkę dla zespołu gości zdobył Michał Strzałkowski. W 42. minucie po kontrze dobre podanie otrzymał Paweł Tarnowski i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Co ciekawe, legioniści prowadzili grę, natomiast Ursus oddał tylko 3 strzały, z których 2 zamienił na bramki.



Tuż po wznowieniu gry Arkadiusz Ciach był bliski zdobycia kontaktowego gola. W 56. minucie w sporym zamieszaniu w polu karnym przewrócił się Ciach. Błąd popełnił bramkarz, legioniści domagali się jeszcze rzutu karnego, ale sędzia nie odgwizdał przewinienia. W 70. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Ciach dobrze dołożył nogę i legioniści przegrywali tylko 1-2. W 72. minucie z groźną kontrą wychodził Michał Strzałkowski, ale dobrze interweniował w tej sytuacji Nikodem Niski. Legioniści nie ustawali w atakach, raz po raz sprawdzając czujność Pawła Szajewskiego. W 81. minucie do wyrównania doprowadził Arkadiusz Ciach. Po dośrodkowaniu Niskiego z prawej strony Ciach efektownie rozegrał piłkę z Majchrzakiem, podając w tej sytuacji koledze piłkę piętką. Po odegraniu zwrotnym były piłkarz Ursusa ponownie umieścił piłkę w siatce.



W 85. minucie Legia mogła wyjść na prowadzenie. Niski przebiegł całe boisko, dośrodkował, a Ciach celnie uderzył głową. Piłka została jednak wybita na rzut rożny.



III liga: Legia II Warszawa 2-2 (0-2) Ursus Warszawa

0-1 3' Michał Strzałkowski

0-2 42' Paweł Tarnowski

1-2 70' Arkadiusz Ciach

2-2 81' Arkadiusz Ciach



Legia II: 1. Jakub Trojanowski, 3. Jakub Czajkowski (46' 2. Miłosz Pacek), 5. Bartosz Widejko, 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak, 9. Arkadiusz Ciach, 17. Nikodem Niski, 18. Karol Noiszewski, 19. Jakub Kwiatkowski, 21. Kacper Skwierczyński, 24. Wiktor Kamiński (59' 20. Jordan Majchrzak)



Ursus: Paweł Szajewski, Antoni Górecki, Paweł Czarnecki, Kacper Gzieło, Adrian Kozarzewski, Wojciech Bernacik, Maciej Prusinowski (77' Patryk Kamiński), Oskar Pyrzyna, Paweł Tarnowski (77. Kacper Lenarcik), Mikołaj Neuman (62' Mateusz Muszyński), Michał Strzałkowski (88' Filip Dziełak)



żółte kartki: Ciach, Niski, Pierzak - Muszyński, Bernacik



