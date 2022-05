Legia Warszawa 3-3 LSSS Team Lębork. Koniec sezonu

W ostatnim meczu sezonu 2021/22 Legia Warszawa zremisowała z LSSS Team Lębork 3-3. Do przerwy legioniści remisowali 1-1. W inauguracyjnym sezonie w Ekstraklasie Legia zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli. Legia Warszawa 3-3 (1-1) LSSS Team Lębork 09:53 0-1 Yvaaldo Gomes 17:46 1-1 Michał Szymczak (karny) 24:38 2-1 Michał Knajdrowski 29:30 3-1 Mateusz Olczak 33:27 3-2 Yvaaldo Gomes 35:43 3-3 Yvaaldo Gomes żółte kartki: Michał Szymczak - Davidson (2)

