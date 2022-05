Nagrody Ekstraklasy rozdane

W poniedziałek w Warszawie odbyła się gala kończąca sezon 2021/2022 Ekstraklasy. Podczas uroczystości wręczono nagrody indywidualne oraz trofeum za mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań. Tylko jeden z zawodników Legii Warszawa znalazł się w gronie nominowanych - Josue nie został jednak wybrany ani pomocnikiem sezonu, ani piłkarzem sezonu. Młodzieżowcem sezonu został wybrany Jakub Kamiński z Lecha. Bramkarz sezonu to Vladan Kovačević z Rakowa. Obrońcą sezonu został wybrany Bartosz Salamon z Lecha, pomocnikiem - Ivi Lopez z Rakowa. Napastnikiem sezonu został Mikael Ishak z Lecha. Trener sezonu to Maciej Skorża z Lecha. Piłkarzem sezonu zawodnicy Ekstraklasy wybrali Iviego Lopeza.

