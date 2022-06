9 medali legionistów na Torowych MP

W Kudowie-Zdrój zakończyły się Torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, które w kategoriach seniorskich zdominowali zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii. W wyścigach na 200, 500 i 1000 metrów, trzy złote medale zdobył Marek Kania , a na każdym z dystansów srebro wywalczył Mateusz Kania . Z kolei Maria Kania zdobyła dwa brązowe medale - na 200 i 500 metrów oraz brąz na dystansie 1000 metrów. W kategoriach juniorskich wysokie lokaty zajęła Adela Strygner . Przed zawodnikami Legii kolejne zawody rangi mistrzowskiej - Uliczne Mistrzostwa Polski. Zawody odbędą się w dniach 25-26 czerwca w Tomaszowie Lubelskim. Wyniki legionistów na Torowych mistrzostwach Polski: 200m: 1. Marek Kania 18.32s, 2. Mateusz Kania 18.90s 200m (kobiet): 3. Maria Kania 22.20s 200m (junior B): 5. Adela Strygner 21.88s, 14. Gabriela Puczen 23.62 200m (junior D2): 9. Maria Blinow 26.67s 200m (kadet): 8. Victoria Szewczyk 22.00s, 31. Alicja Mikołajewska 23.51s, 57. Lily Fletcher 27.05s 500m: 1. Marek Kania 44.924s, 2. Mateusz Kania 45.067s 500m (kobiet): 3. Maria Kania 51.931s 500m (junior B): 3. Adela Strygner 50.733s 1000m: 1. Marek Kania 1:28.007 min., 2. Mateusz Kania 1:28.580 min. 1000m (kobiet): 2. Maria Kania 1:40.732 min.

