Pięciu zawodników na wylocie, pięciu kończą się kontrakty

Zieliński: Pięciu zawodnikom kończą się kontrakty, dwóch chciałbym zostawić. Kolejnych pięciu zawodników niekoniecznie w tej drużynie bym widział. To nie tylko moje zdanie ale to efekt rozmów z trenerem Runjaciciem, który będzie zaangażowany w transfery.

- Pięciu zawodnikom kończą się kontrakty, dwóch chciałbym zostawić. Kolejnych pięciu zawodników niekoniecznie w tej drużynie bym widział. To nie tylko moje zdanie, ale to efekt rozmów z trenerem Runjaciciem, który będzie zaangażowany w transfery - powiedział Jacek Zieliński , dyrektor sportowy Legii Warszawa. - W przeszłości nie było współpracy na odpowiednim poziomie w dziale sportowym. Zdarzało się sprowadzanie zawodników, których trener nie potrzebował. Teraz chcemy uniknąć tych błędów, chcemy wrócić do normalnego funkcjonowania i pełnego zrozumienia w całym klubie - dodał Zieliński.

Fan - 17 minut temu, *.plus.pl Od kiedy to dyrektor decyduje kogo zostawić?bo chyba konsultował to z trenerem? Czekam na oficjalne stanowisko trenera że tak bo gadać że to efekt rozmów to można,a jeśli nie to znaczy że nic się nie zmieniło- ta sama sytuacja co rok temu tylko wykonawcy poleceń inni ;) odpowiedz

SaLceson - 22 minuty temu, *.61.251 Emreli, Kasztrati, Celhaga, Abu Hanior Hanna i Rosołek odpowiedz

Alex Bielany - 17 minut temu, *.centertel.pl @SaLceson: zwłaszcza Emreli, ktorego nie szczegolnie widzi odpowiedz

Anty Kosta - 16 minut temu, *.plus.pl @SaLceson: Emreli?? odpowiedz

P. - 30 minut temu, *.tpnet.pl Jeszcze jedna uwaga. 10 potencjalnie ma odejść a jeszcze trzeba doliczyć pewnie ze 3 których klub będzie chciał sprzedać. Czyli łącznie ma odejść 13 zawodników. Stabilizacja jak się patrzy. Brawo k...! Vuko miał rację. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 22 minuty temu, *.plus.pl @P. : Rok temu odeszlo 10 i większość za free więc to taka coroczna tradycja powoli się robi. odpowiedz

:) - 15 minut temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Black week Black friday wyprzedaż garażowa its odpowiedz

ZenekL3 - 5 minut temu, *.chello.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Za darmo przychodzą to i za darmo odchodzą taka można powiedzieć nasza półka. odpowiedz

Hiszpan - 55 minut temu, *.telnaptelecom.pl Ribeiro, Abu Hanna, Mladenovic, Skibicki, Verbic, Hołownia, Kastrati pkt. Charatin i Lopez ciężko powiedzieć.

Muci , Celhaka , Wszołek , Pekhart powinni zostać. odpowiedz

Anty Kosta - 56 minut temu, *.plus.pl Lopes, Hołownia, Muci, Hanna, Mladenovic Kastrati? na wylocie a z kończących kontrakty Verbic Wszolek Josue Włodarczyk już poszedł i Charatin ale Wszolek i Josue mają zostać tak to widze odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Odejdą zapewne Kastrati Charatin Lopes Muci Hanna Hołownia Ribeiro Mladenovic z tych co mają ważne umowy a z kończących kontrakt już Włodarczyk odszedł i jeszcze Verbic oraz Wszolek odpowiedz

:// - 38 minut temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Pekhart też już poszedl odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Myślę, że gracze, którzy miewali już przebłyski dobrej gry i dużego potencjał powinni zostać i dostać jeszcze jedną szansę. Mam na myśli na przykład Muciego i Celhake. Kastrati niby jeździec bez głowy ale może dało by się wykorzystać jakoś jego szybkość? Nie sprowadzimy przecież, żadnego kozaka więc trzeba trochę porzeźbić w tym co jest. Nie ma sensu wywalać połowy składu znowu jeśli nie mamy nikogo lepszego do kupienia w zamian. Fajnie, że będzie Kapustka i wokół niego budowałbym skład w przyszłym sezonie. Celem nr1 na transfery według mnie to bramkostrzelny napastnik tylko czy my mamy na to pieniądze...Pozdrowienia dla wszystkich Kibiców Legii. Oby następny sezon był lepszy ;) odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież ci niechciani mają kontrakty i nie odejdą tak sobie.Trzeba będzie im dobrze zapłacić by odeszli.Kolejne miliony złotych wywalone w błoto.To już demony przeszłości i nie mamy zbytnio na to wpływu.

Oby nie było tego samego problemu za rok z tymi co teraz przyjdą. Jak będziemy co pół roku wyrzucać miliony złotych w beznadziejnych grajków to nic się nie zmieni. Musi być stabilizacja w drużynie. Jeżeli będzie ruch jak na dworcu to dupa z tego będzie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ruch jak w metrze. Dziesięciu wysiada.... odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 za tą ch....ie to i tak mało odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Jeżeli założenia kadrowe będą słuszne, a ostateczną decyzję co do składu osobowego a tak że odpowiedzialność będzie ponosił trener , to jest nadzieja ,że LEGIA wróci na ... właściwe tory . odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.msitelekom.pl Kastrat, Charatin to wiadomo. Kto jeszcze z tych co mają kontrakty? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @P. : Kastratiemu kontrakt sie, niestety, nie konczy. Konczy sie Josue. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl @P. : Verbic? Hołownia ,Mladenovic, Abu Hanna, Lopes, Muci odpowiedz

stefan - 53 minuty temu, *.chello.pl @L: Josue kończy się za rok. odpowiedz

