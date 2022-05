Blaz Kramer piłkarzem Legii!

Blaz Kramer został piłkarzem Legii Warszawa. 25-letni napastnik trafił na Łazienkowską jako wolny zawodnik. Podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25. Ostatnio występował w zespole FC Zurich. Kramer ma 191 cm wzrostu, jest prawonożny. W szwajcarskiej drużynie występuje od lipca 2019 roku. W obecnym sezonie wystąpił w 21 meczach, zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Jesienią dwa miesiąc stracił z powodu kontuzji, większość spotkań rozpoczynał z ławki rezerwowych. Kilka razy był powoływany do reprezentacji Słowenii - do tej pory w kadrze wystąpił 5 razy. W sumie w 2 lata wystąpił w barwach FC Zurich 87 razy, zdobył 21 bramek i miał 13 asyst, a także aż 22 żółte kartki. Blaz Kramer ur. 01.06.1996 Celje (Słowenia) wzrost: 191 cm pozycja: napastnik

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ablabla - 1 minutę temu, *.co.th Żeby tylko czasami nie zmienił ksywy na Blamaż, w Zurychu twierdzą, że niczego mu nie brakuje, oprócz jakości, a ostatnią kontuzję mięśniową złapał podczas... wysiadania z samochodu, tak więc nawet posadzenie go na ławie może okazać się ryzykowne, bo może usiąść zdrowy, a wstać kontuzjowany. Nie wiem czym się kierowali włodarze klubu przy wyborze dziewiątki, strzelanie bramek zdarza mu się dosyć rzadko, w tym sezonie jedynie 4, z czego jedna głową, co jako dryblasowi też mu chluby nie przynosi, chyba to jeden z tych, o których się mówi, że dobrze gra tyłem do bramki. Niedawno już tu taki jeden Bałkaniec gościł, młody, wysoki i niezbyt skory do ładowania piłki do siatki. odpowiedz

A - 2 minuty temu, *.tpnet.pl Jest Kramer to czekamy na Duńczyka odpowiedz

Ziomek - 23 minuty temu, *.oxynet.pl Ludzie dajcie spokój z tymi osondami. Jeszcze chlop piłki nie kopnął a już po nim jedziecie. Trzeba czytac ze zrozumieniem co piszą. Miał kontuzje do tego w Zurychu duża konkurencją. W poprzednich latach więcej strzelał. Dajmu mu się pokazać, a potem będziemy oceniać. Moim zdaniem transfer ciekawy ???? odpowiedz

Augustin - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Upadlismy na dno. Typ w 23 meczach strzelil 4 gole grajac w lidze gorszej niz nasza. CV to od niego lepsze ma nawet Michał Mak. No brak slow ale pelikany beda klaskac ze ich ukochany Jacuś kogos sprowadzil. Typ ma takie kompetencje byc dyrektorem sportowym jak ja baletnica. odpowiedz

Luki - 5 minut temu, *.chello.pl @Augustin: w lidze gorszej niż nasza ??? Czy Ty kiedyś oglądałeś ligę Szwajcarii?? Nie wiem czy coś z niego będzie, bo to kolejny piłkarz który przychodzi i jest po kontuzji albo czymś innym, ale nie ma co go od razu skreślać . On grał w mistrzu Szwajcarii a nie w 10 zespole. odpowiedz

Brzeg opolski - 35 minut temu, *.t-mobile.pl No i elegancko, wierzę że nastrzela tych bramek co na napastnika trzeba. Rozliczymy go po bramkach, myślę że nowy trener będzie mieć w czym wybierać jeszcze niech na szybko napiszą co z Tiba i już od razu lżej. A do malkontentów że niby ogor itp to czas pokaże. Pozdrawiam bracia i siostry z Brzegu opolskiego. 19(L)16 odpowiedz

Sawinczok - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Jeszcze wieksze drewno niz Pekhart. No ale jaki szanujacy sie pilkarz ktory reprezentuje jakikolwiek przyzwoity poziom sportowy przyjdzie do sredniaka ogorkowej ligi? odpowiedz

Brzeg opolski - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl @Sawinczok: Vadis Nikolic Ljuboja też byli przez większość "ogorami"... ehh Ci znawcy:-D odpowiedz

Sawinczok - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @Brzeg opolski:

Tak tylko dla kretynow dwukrotny krol strzelcow ligi wegierskiej byl ogorem zwazywszy ze wice krol ktory gral wowczas w lechu zamiatal nasza lige. O czym ty mowisz chlopie? Ljuboja? Typ co w lidze niemieckiej wiazal krawaty byl wedlug kogos ogorem? Albo Vadis ktory do ligi angielskiej trafil za 5 baniek euro jako reprezntant kraju? Wez sie puknij w glowe bo sie osmieszasz. odpowiedz

Sebas (L) - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Powodzenia w Legii odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.