Zieliński: Tiby nie będzie

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. 11:47 Woytek, źródło: Prawda Futbolu

- Nie ukrywam, ze Pedro Tiba był u nas na rozmowach, ale nie zdecydowaliśmy się podpisać kontraktu. Nie powiem która strona się nie zdecydowała, bo to byłoby nie w porządku. Zostaje przestrzeń na spekulacje i domysły dla mediów. O niektórych rzeczach po prosu nie możemy mówić - powiedział Jacek Zieliński w rozmowie z Romanem Kołtoniem z Prawdy Futbolu.



- Są niektóre tematy, o których nie mówi się zbyt wiele. O transferach strony nie chcą mówić o detalach, szczegółach, czy powodach z których coś nie doszło do skutku. Można by powiedzieć wszystko od a do z, ale potem żaden zawodnik by nie przyjechał z nami negocjować kontraktu, gdyby takie szczegóły wypływały.



Zieliński zapytani o to dalekie od prawdy jest to, że Legia zaoferowała kontrakt 1+1, a Tiba chciał 2-letni, odpowiedział: - Dalekie... ale nie tak bardzo..