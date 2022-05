Malarz wraca do Legii

Wtorek, 24 maja 2022 r. 18:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Arkadiusz Malarz ma wrócić do Legii Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że były bramkarz stołecznego klubu od najbliższego sezonu będzie pomagał Krzysztofowi Dowhaniowi przy pracy z golkiperami pierwszej drużyny.



Malarz odszedł z Legii po sezonie 2018/19. Następnie występował w ŁKS-ie Łódź, a rok temu zakończył karierę. 41-latek zapewne zastąpi na stanowisku Jana Muchę, który wrócił do klubu wraz z zatrudnieniem Aleksandara Vukovicia.