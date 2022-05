Co dalej z Nawrockim?

W czerwcu ubiegłego roku piłkarzem Legii został Maik Nawrocki . 21-letni zawodnik został wypożyczony z Werderu Brema na rok z opcją pierwokupu. Kwota, którą stołeczny klub musi zapłacić Niemcom oscyluje w granicach 1,5 mln euro. Przez długi czas wydawało się, że wykupienie rokującego młodzieżowca będzie formalnością. Kilka razy wspominał o tym prezes Dariusz Mioduski . Nawrocki doznał kontuzji na początku rundy wiosennej. Podczas spotkania z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza w 23. minucie musiał opuścić boisko z powodu skręcenia stawu skokowego wysokiego stopnia. Od tamtej pory przechodzi rehabilitację i będzie gotowy do treningów na początek przygotowań. W tym momencie nie jest pewne, że karierę będzie kontynuował w Legii, choć klub chciałby go zatrzymać, ale rata, którą od razu trzeba zapłacić Niemcom, wynosi 700 tys. euro. Wszystko rozbija się więc o pieniądze, których w klubie nie ma zbyt wiele. Pion sportowy przeanalizował najpilniejsze potrzeby i większy priorytet stanowi sprowadzenie skrzydłowych. Skończyło się wypożyczenie Pawła Wszołka i nie wiadomo czy działaczom Legii uda się dojść do porozumienia z Unionem Berlin. Pobyt w Legii zakończył także Benjamin Verbić , a Maciej Rosołek nie jest klasycznym skrzydłowym. W odwodzie pozostaje jedynie Kacper Skibicki , który w rundzie wiosennej nie przekonywał. Na ten moment sytuacja Maika Nawrockiego jest więc niejasna. Można również rozważyć scenariusz, w którym Legia decyduje się na wykupienie zawodnika, a następnie od razu go sprzedaje. Wkrótce powinniśmy poznać odpowiedź w tym temacie.

Zgred - 1 godzinę temu, *.02.net Nie brać go. Szklane nogi ciągle kontuzje odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niejasna to jest sytuacja całego klubu....I oby już w tym roku nie skończyło sie totalną ciemnością - gdy odetną prąd, a komornik wejdzie na konto klubu...

O składzie na nowy sezon szkoda pisać. Przyjda gracze z kończącymi się kontraktami, z kontuzjami i po kontuzjach, i tacy, których już nikt nie będzie chciał zatrudnić.

Trzeba będzie rzeźbić w gów...ie...



bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trudna sprawa Nawrockim bo w tym sezonie złapał dwie kontuzje i nie wiadomo czy on nie jest podatny na kontuzje to jest pewne ryzyko odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nawrocki to powinien być priorytet w tym oknie transferowym. odpowiedz

Autor Autor. - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wiem że jak nie ma kasy to nie ma. Ale na Maika kasa musi być !!! Darku weź kredycik. Albo sprzedaj klub. Kupiłeś szrot to najpierw sprzedaj ten szrot a potem idź na zakupy. A może czas przeprosić sie z Bogusiem ? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No to się zaczną szopki w oknie transferowym. Strach się bać. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kupować QRŁA

Zamiast dziada Tibę odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.plus.pl Jakie to żałosne odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nic, nie ma kasy w klubie, więc go nie wykupią. odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.atman.pl Co ten pudel zrobił z tym klubem to głowa mała. Nieudacznik.

Leśnodorski to był przy nim Pan Prezes. odpowiedz

