Wyniki Berkiety w Hannowerze

Tenisista Legii Warszawa, Tomasz Berkieta wziął w ostatnich dniach udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 18, które odbyło się w Gdyni. Prosto z Gdyni legionista udał się do Niemiec, na turniej G2. W turnieju juniorów w Hannowerze, Tomasz Berkieta (243 ITF) przegrał w I rundzie z Serbem, Nikolą Zekiciovem (96 ITF) 3-6, 3-6. W deblu legionista wraz z Niemcem, Markiem Majdandzicem przegrali z Kentym Miyoshim (Japonia) i Edwardem Winterem (Australia) 2-6, 3-6. Teraz przed Berkietą turniej w miejscowości Cakovec w Chorwacji.

