Żeglarstwo

Klepacka 34. na ME w iQFOil

Poniedziałek, 23 maja 2022 r. 19:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W miejscowości Torbole, nad jeziorem Garda odbyły się mistrzostwa Europy klasy iQFoil, w których rywalizowała zawodniczka żeglarskiej Legii, Zofia Klepacka. W zawodach startowali również zawodniczki spoza Europy, ale do klasyfikacji ME nie były one wliczane. W klasyfikacji obejmującej wszystkich startujących, Klepacka zajęła miejsce 38., a licząc tylko Europejki - 34.



Poszczególne wyścigi legionistka kończyła na miejscach: 7, 13, 13, BFD (49), 22, (26), 18, 24, 17, (42), 42, 42, 14, 22, DNF (49), 15, 17, 33, 29, 31. Startowało 95 zawodniczek.