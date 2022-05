Plus sezonu: Mateusz Wieteska

Czwartek, 26 maja 2022 r. 10:44 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Po każdym meczu w zakończonym sezonie przyznawaliśmy legionistom plusy i minusy. Teraz przyszła pora na podliczenie naszych noty i podsumowanie. Najwięcej pozytywnych ocen w sezonie 2021/22 zgromadził Mateusz Wieteska. Gratulacje.



Najwięcej plusów:

1. Mateusz Wieteska - 27 (49 meczów w sezonie 2021/22, ok. 55% pozytywnie ocenionych występów)

2. Josue - 23 (44 mecze w sezonie 2021/22, ok. 52% pozytywnie ocenionych występów)

3. Maik Nawrocki - 18 (29 meczów w sezonie 2021/22, ok. 62% pozytywnie ocenionych występów)



Stoper bezapelacyjnie zgromadził najwięcej plusów w tym sezonie, przyznaliśmy mu ich aż 27. Wieteska był pewnym punktem w defensywie "Wojskowych", a błędy przydarzały mu się znacznie rzadziej niż miało to miejsce ponad rok temu. 25-latkowi przyznaliśmy zaledwie sześć minusów, co przy 49 meczach (ok. 12% negatywnie ocenionych występów) jest bardzo dobrym osiągnięciem. Był liderem defensywy warszawiaków, a na boisku zawsze zostawiał serce. Oprócz dobrej gry defensywnej "Wietes" dobrze spisywał się w ofensywie. Strzelił cztery gole, dzięki czemu jest piątym pod tym względem legionistą w tym sezonie ekstraklasy. Warto dodać, że Wieteska pozytywnie został oceniony w aż ok. 55% meczów, czyli na tym tle wypada lepiej niż plus sezonu 2020/21, którym był Luquinhas. Wówczas Brazylijczyk otrzymał plusa otrzymał w ok. 53% spotkań.



Drugie miejsce zajął Josue, któremu przyznaliśmy cztery pozytywne oceny mniej niż Wietesce. Z pewnością Portugalczyk jest jednym z ojców "sukcesu", jakim można nazwać utrzymanie w lidze. Pomimo słabego sezonu Legii 31-latek pokazał się jako jeden z lepszych piłkarzy w polskiej lidze. Wielokrotnie robił różnice na boisku i popisywał się ekwilibrystycznymi zagraniami. Josue zanotował aż 19 asyst, choć gdyby nie bierność jego kolegów z zespołu, to z pewnością miałby ich więcej. Warto dodać, że Portugalczyk otrzymał również dziesięć minusów (ok. 23% negatywnie ocenionych występów). Trzecie miejsce zajął 21-letni Maik Nawrocki, który dopóki nie był kontuzjowany, to rozwiązywał problem Legii z młodzieżowcem. Już w debiucie stoper pokazał na co go stać, a później było tylko lepiej. Pamiętne mecze z Leicester czy Spartakiem idealnie pokazywały umiejętności tego młodego chłopaka. Warto zaznaczyć, że Nawrocki rozegrał mniej meczów od pozostałej dwójki z podium z powodu urazu, a otrzymał aż 18 plusów, dzięki czemu ma największy procent pozytywnych not (62%). Obrońca jest z pewnością wartością dodatnią dla klubu z Warszawy.







Najwięcej minusów:

1. Tomas Pekhart - 22 (45 meczów w sezonie 2021/22, ok. 49% negatywnie ocenionych występów)

2. Rafel Lopes - 19 (44 mecze w sezonie 2021/22, ok. 43% negatywnie ocenionych występów)

3. Filip Mladenivić - 17 (36 meczów w sezonie 2021/22, ok. 47% negatywnie ocenionych występów)



Sezon 2021/22 był zdecydowanie gorszym dla Tomasa Pekharta niż poprzedni. Czech strzelił dziesięć goli, czyli aż o 14 mniej względem sezonu 2020/21. Już wtedy rosły napastnik był liderem pod względem zdobytych negatywnych not, jednak trzeba pamiętać, że często ocena snajpera jest zero jedynkowa - strzela ma plusa, jeśli nie ma minusa. Trzy minusy mniej otrzymał Rafael Lopes, który często oprócz zaangażowania, nie pokazywał za wiele. Portugalczyk jest nazywany "zadaniowcem", jednak w tym sezonie rzadko pokazywał nam się w tej roli. Lopes strzelił pięć goli w ekstraklasie. Trzecie miejsce przypadło jednemu z większych rozczarowań tego sezonu, czyli Filipowi Mladenoviciowi. Serb w sezonie 2020/21 prezentował się znakomicie, a dodatkowo został wybrany najlepszym zawodnikiem w ekstraklasie. W tym sezonie był cieniem samego siebie i trudno przypomnieć sobie kilka lepszych spotkań w wykonaniu "Mladena". Pięć plusów i aż 17 minusów wygląda bardzo słabo.



Pełna klasyfikacja:

Mateusz Wieteska - 27 / 6

Josue - 23 / 10

Maik Nawrocki - 18 / 4

Artur Jędrzejczyk - 14 / 4

Lindsay Rose - 13 / 3

Bartosz Slisz - 13 / 16

Mattias Johansson - 12 / 8

Artur Boruc - 10 / 2

Cezary Miszta - 10 / 7

Mahir Emreli - 10 / 16

Tomas Pekhart - 9 / 22

Rafel Lopes - 9 / 19

Andre Martins - 8 / 8

Luquinhas - 7 / 4

Ernest Muci - 7 / 12

Paweł Wszołek - 6 / 1

Filip Mladenović - 5 / 17

Maciej Rosołek - 4 / 8

Kacper Skibicki - 4 / 10

Lirim Kastrati - 4 / 11

Richard Strebinger - 3 / 2

Mateusz Hołownia - 3 / 8

Bartosz Kapustka - 2 / 1

Kacper Tobiasz - 2 / 1

Jurgen Celhaka - 2 / 3

Josip Juranović - 2 / 4

Yuri Ribeiro - 2 / 4

Patryk Sokołowski - 2 / 5

Kacper Kostorz - 1 / 1

Bartłomiej Ciepiela - 1 / 2

Joel Abu Hanna - 1 / 2

Szymon Włodarczyk - 1 / 3

Igor Charatin - 1 / 4

Jakub Kisiel - 1

Benjamin Verbić - 4