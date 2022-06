3-5.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 3 czerwca 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Rugbiści Legii Warszawa w najbliższą sobotę o godzinie 17:00, rozegrają rewanżowe spotkanie półfinału play-off o awans do ekstraklasy. Mecz odbędzie się na boisku przy ulicy Obrońców Tobruku 11. Zapraszamy do wspierania. W sobotę i niedzielę na Wiśle odbywać się będą żeglarskie Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy, a startować w nich będzie załoga żeglarskiej Legii.



Dwoje reprezentantów Legia Fight Club weźmie udział w kick-bokserskich zawodach Pucharu Świata w formule K1 w Budapeszcie - Aleksandra Niewiadomska (kat. -65kg) oraz Konrad Kamiński (-67g). Pięcioboiści Legii startować będą w mistrzostwach Polski U-19, U-22 oraz U-24, które odbędą się w Zielonej Górze.



W sobotę w Szczecinku wystartuje koszykarski zespół Legii 3x3 w 18. Ogólnopolskim Festiwalu Koszykówki Ulicznej. Zawody rozpoczną się o 10:00 na Placu Wolności przed Ratuszem. Legioniści wystąpią w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny i Piotr Robak. Dzień później nasz zespół wystartuje w turnieju w Łodzi, który będzie rozgrywany na Rynku Centrum Handlowo-Rozrywkowego Manufaktura, w ramach Basketmanii 2022. W przypadku opadów turniej zostanie przeniesiony do hali KS Społem w Łodzi przy ul. Północnej 36.



Rozkład jazdy:

04.06 g. 12:00 Legia II Warszawa - KS Kutno [LTC]

04.06 g. 15:00 GOSiR Piaseczno - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

04.06 g. 19:30 UWKS Legia Warszawa - KS Bednarska Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42]

04.06 g. 17:00 Legia Warszawa - Rugby Białystok [ul. Obrońców Tobruku 11]



Młodzież:

03.06 g. 18:00 Mazur Karczew 11 - Legia U11 [Karczew, ul. Trzaskowskich 1]

04.06 g. 10:00 SEMP Ursynów 12 - Legia U10 [ul. Koncertowa 4]

04.06 g. 12:00 AKS SMS Łódź 07 - Legia U15 [Łódź, ul. Milionowa 12]

04.06 g. 14:00 Legia U16 - Escola Varsovia 06 [LTC 7]

04.06 g. 15:00 ŁKS Łódź 05 - Legia U17 [Łódź, ul. Krańcowa 19]

04.06 g. 17:00 Legia LSS U12 - UKS Torpedo Mokotów 10/11 [LTC]

04.06 g. 17:00 Bug Wyszków 13 - Legia LSS U9 [Wyszków, ul. Kościuszki 54]

05.06 g. 13:30 UKS Derby 356 Warszawa 09 - Legia LSS U13 09 [ul. Międzyparkowa 4]

05.06 g. 14:00 UKS 246 Warszawa 11 - Legia LSS U11B [ul. Białowieska 22]

05.06 g. 14:00 Legia U12 - STF Champion W-wa 2010 [ul. Łazienkowska 3]

05.06 g. 15:30 Escola Varsovia 08 - Legia U14 [ul. Fleminga 2]

05.06 g. 16:00 Legia U13 vs UKS Varsovia 09 [ul. Łazienkowska 3]



Koszykarski zespół Legii U-13 (z rocznika 2009) weźmie udział w Radom Basket Cup 2022, w obsadzie międzynarodowej. Ten potrwa od piątku do niedzieli. Mecze zostaną rozegrane w hali sportowej V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traugutta 52A w Radomiu.

Mecze fazy grupowej Radom Basket Cup:

3.06 g. 15:15 Legia U-13 - Basket Suchy Las

3.06 g. 19:00 Legia U-13 - NKA I Hegelmann