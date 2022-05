33. urodziny obchodzi dziś Tomas Pekhart. Kontrakt napastnika z Legią Warszawa wygasa wraz z końcem sezonu i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. W obecnym sezonie Pekhart rozegrał w barwach stołecznego zespołu 45 spotkań, w których zdobył 10 bramek. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia.

Felek - 8 minut temu, *.netfala.pl Sio z Legii! odpowiedz

Juri - 20 minut temu, *.centertel.pl Zdrowia odpowiedz

olew - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Życzenia najserdeczniejsze ! Pięknych i ciekawych zdarzeń ! Miłości i satysfakcji wszelakiej ! odpowiedz

