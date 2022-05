Trzy medale legionistek w Tarnowie

W Tarnowie rozegrane zostały zawody w strzelectwie sportowym o Puchar Prezesa PZSS. Zawodnicy Legi, poza kilkoma medalami w konkurencjach pistoletowych i karabinowych, zdobyli kwalifikacje do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który odbędzie się w lipcu. Dwa medale wywalczyła Martyna Krzesaj (złoto i brąz), jeden - srebrny Izabela Wąsik . Wyniki legionistek w Tarnowie: Karabin 3x20 strzałów (juniorki młodsze): 1. Martyna Krzesaj Pistolet pneumatyczny 50 strzałów (juniorki młodsze): 2. Izabela Wąsik Karabin pneumatyczny 50 strzałów (juniorki młodsze): 3. Martyna Krzesaj

