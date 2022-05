Rugbistki Legii kończą sezon 2021/22 w Gdańsku

W najbliższą sobotę rugbistki Legii Warszawa zakończą bardzo udany dla nich sezon 2021/22 - nasze zawodniczki są na najlepszej drodze do wywalczenia kolejnego wicemistrzostwa Polski. Ostatni turniej mistrzostw Polski kobiet w rugby 7 osobowym, rozegrany zostanie 28 maja na stadionie lekkoatletycznym i rugby, przy ulicy Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. Początek rywalizacji o godzinie 10:00. Legionistki w fazie grupowej rywalizację rozpoczną od meczu z Black Roses Posnanią Poznań (g. 11:20), której uległy podczas ostatniego rozegranego turnieju MPK7 w Łodzi. Później legionistki czekają mecze z Budowlanymi Łódź (13:00) oraz Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk (14:00). Zawody zakończone zostaną około godziny 16:00. Wstęp wolny. Nasz zespół zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej (194 pkt.) i nie ma już szans na dogonienie lidera rozgrywek i etatowych mistrzyń kraju, Biało-Zielonych (210 pkt.). Legionistki mają sporą przewagę nad trzecim zespołem (poznanianki mają 184 pkt.), więc wywalczenie srebrnych medali w tym sezonie wydaje się formalnością. Terminarz MP rugby 7 kobiet w Gdańsku (28 maja): g. 10:00 Legia II Warszawa - Diablice Ruda Śląska g. 10:20 AZS AWF Warszawa - Venol Atomówki Łódź g. 10:40 Diablice Ruda Śląska - Alfa Bydgoszcz g. 11:00 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Budowlani Łódź g. 11:20 Black Roses Posnania Poznań - Legia Warszawa g. 11:40 Venol Atomówki Łódź - Legia II Warszawa g. 12:00 Alfa Bydgoszcz - AZS AWF Warszawa g. 12:20 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Black Roses Posnania Poznań g. 12:40 Legia II Warszawa - Alfa Bydgoszcz g. 13:00 Legia Warszawa - Budowlani Łódź g. 13:20 Diablice Ruda Śląska - Venol Atomówki Łódź g. 13:40 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa g. 14:00 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa g. 14:20 Black Roses Posnania Poznań - Budowlani Łódź g. 14:40 Venol Atomówki Łódź - Alfa Bydgoszcz g. 15:00 Diablice Ruda Śląska - AZS AWF Warszawa g. 15:20 mecz o 3. miejsce g. 15:40 mecz o 1. miejsce W najbliższą sobotę rugbistki Legii Warszawa zakończą bardzo udany dla nich sezon 2021/22 - nasze zawodniczki są na najlepszej drodze do wywalczenia kolejnego wicemistrzostwa Polski. Ostatni turniej mistrzostw Polski kobiet w rugby 7 osobowym, rozegrany zostanie 28 maja na stadionie lekkoatletycznym i rugby, przy ulicy Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. Początek rywalizacji o godzinie 10:00. Klasyfikacja generalna MPK sezon 2021/2022 (po 7. turniejach MP): 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 210 pkt. 2. Legia Warszawa 194 pkt. 3. Black Roses Posnania Poznań 184 pkt. 4. AZS AWF Warszawa 136 pkt. 5. Diablice Ruda Śląska 132 pkt. 6. Legia Warszawa II 128 7. Biało-Zielone Gdańsk II 128 pkt. 8. Venol Atomówki Łódź 126 pkt. 9. KS Budowlani Commercecon Łódź 114 pkt. 10. Alfa Bydgoszcz 78 pkt. 11. KS Rugby Gietrzwałd 30 pkt. 12. Amazonki Budowlani Lublin 10 pkt.

