Młodzież: mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Wtorek, 24 maja 2022 r. 21:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym spotkaniu Centralnej Ligi Juniorów U17 Legia zmierzyła się z ostatnim w tabeli Stomilem Olsztyn. Błyskawicznie zdobyty przez Legię gol nie zmienił taktyki gości, którzy szukali szans w szybkich kontrakcjach. Po golu "do szatni" na 2-0, olsztynianie stracili chyba wiarę w korzystny rezultat, a Legia mimo kolejnych zmian w składzie tworzyła okazję za okazją. Wygrana 6-0 przedłuża szansę na zwycięstwo w grupie, ale nie wszystko leży w rękach piłkarzy Legii, nawet w razie ewentualnych wygranych z ŁKSem Łódź i liderujacą Jagiellonią. W innym spotkaniu ligowym, Legia U12 zaprezewntowała się dobrze na boisku Żyrardowianki.







CLJ U17: Legia Warszawa 6-0 (2-0) Stomil Olsztyn 05/6

Gole:

1-0 1 min. Maciej Bochniak (as. Franciszek Saganowski)

2-0 45+1 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Bogusiewicz)

3-0 50 min. Kacper Bogusiewicz (as. Fryderyk Misztal)

4-0 59 min. Tomasz Rojkowski (as. Szymon Grączewski)

5-0 84 min. Ignacy Morawski (głową, as. Szymon Grączewski z rzutu rożnego)

6-0 87 min. Rafał Boczoń (głową, as. Szymon Grączewski z rzutu rożnego)



Strzały (celne)[20-90']: Legia 30 (17) - Stomil 2(1)



Legia: Hubert Nowak [06] - Franciszek Saganowski [06](57' Ignacy Morawski), Rafał Boczoń [06], Dominik Szala [06], Bartosz Krasuski - Fryderyk Misztal [06](57' Bartosz Mikołajczyk), Kacper Bogusiewicz [06](57' Roman Zhuk [06]), Szymon Grączewski - Wiktor Puciłowski (72' Filip Borowski), Maksymilian Stangret (57' Tomasz Rojkowski [06]), Maciej Bochniak (57' Jakub Kowalski [06]). Rezerwa: Antoni Wodzicki (br)[kontuzja na rozgrzewce]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



AP Żyrardowianka Żyrardów 2010 - Legia U12



Strzały (celne): Żyrardowianka 7 (6) - Legia 27 (15)



Legia: Olivier Pruszyński, Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Oskar Putrzyński, Dawid Rodak, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Xawery Eichler

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński