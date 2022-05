Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 31 maja 2022 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W czerwcu rozegrane zostaną aż 4 mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Tylko Mateusz Wieteska otrzymał powołanie do pierwszej reprezentacji, która 1 czerwca zmierzy się z Walią, 8 i 14 czerwca z Belgią, a 11 czerwca z Holandią. W kadrze Serbii będzie miał szansę wystąpić Filip Mladenović, Benjamin Verbić i Blaž Kramer w Słowenii, a Lindsay Rose - Mauritiusa. Jurgen Celhaka i Ernest Muci powołani zostali do reprezentacji Albanii U-21 na mecze el. ME 2023.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Cezary Miszta do U-21, Kacper Tobiasz do U-20, a Wiktor Kamiński do U-18.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A Liga Narodów

powołani: Mateusz Wieteska

01.06. godz. 18:00 Polska - Walia (Wrocław)

08.06. godz. 20:45 Belgia - Polska (Bruksela)

11.06. godz. 20:45 Holandia - Polska (Rotterdam)

14.06. godz. 20:45 Polska - Belgia (Warszawa)



U-21 eME 2023

powołani: Cezary Miszta

02.06. godz. 20:30 San Marino - Polska (Serravalle)

07.06. godz. 18:00 Polska - Niemcy (Łódź)



U-20 mecz towarzyski

powołani: Kacper Tobiasz

07.06. Włochy - Polska (San Benedetto del Tronto)



U-18 turniej towarzyski (Słowenia)

powołani: Wiktor Kamiński

01.06. Macedonia Północna - Polska

04.06. Polska – ?

07.06. Słowenia - Polska



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Filip Mladenović (Serbia, Liga Narodów), Benjamin Verbić, Blaž Kramer (Słowenia, Liga Narodów), Lindsay Rose (Mauritius, el. Pucharu Narodów Afryki)

02.06. godz. 20:45 Serbia - Norwegia

02.06. godz. 20:45 Słowenia - Szwecja

05.06. godz. 20:45 Serbia - Słowenia

07.06. godz. 20:45 Anglia U-21 - Albania U-21

09.06. godz. 20:45 Szwecja - Serbia

09.06. godz. 20:45 Norwegia - Słowenia

09.06. godz. 18:00 Gwinea Bissau - Mauritius

12.06. godz. 20:45 Słowenia - Serbia

13.06. godz. 15:00 Mauritius - Nigeria

13.06. godz. 19:30 Albania U-21 - Kosowo U-21