Nowy sezon wystartuje 15 lipca

PZPN zatwierdził w poniedziałek kalendarz sezonu 2022/23 przygotowany przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA. Sezon wystartuje 15 lipca, czy o tydzień wcześniej niż rok temu. Ostatnia kolejka jesienna rozegrana będzie miesiąc wcześniej niż zazwyczaj ze względu na mistrzostwa świata w Katarze. Runda wiosenna rozpocznie się 27 stycznia 2023 roku, a ostatnią serię spotkań zaplanowano na 27 maja. Finał Pucharu Polski odbędzie się tradycyjnie 2 maja. - Tegoroczne mecze mogą być rozgrywane najpóźniej do 13 listopada. Tego dnia wszystkie ligi w Europie przerwą rozgrywki ligowe, bo już 21 listopada ruszą Mistrzostwa Świata w Katarze. Oznacza to, że jesienią zagramy siedemnaście kolejek, tyle samo wiosną. Wszystkie kolejki zostaną rozegrane w weekendy. Natomiast w terminach w środku tygodnia wolnych od rozgrywek UEFA i FIFA, rozgrywane będą mecze Pucharu Polski – mówi Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański. Kalendarz sezonu 2022/23: (zaznaczono daty sobotnie) 1. Kolejka – 16 lipca 2. Kolejka – 23 lipca 3. Kolejka – 30 lipca 4. Kolejka – 6 sierpnia 5. Kolejka – 13 sierpnia 6. Kolejka – 20 sierpnia 7. Kolejka – 27 sierpnia 8. Kolejka – 3 września 9. Kolejka – 10 września 10. Kolejka – 17 września 11. Kolejka – 1 października 12. Kolejka – 8 października 13. Kolejka – 15 października 14. Kolejka – 22 października 15. Kolejka – 29 października 16. Kolejka – 5 listopada 17. Kolejka – 12 listopada 18. Kolejka – 28 stycznia 19. Kolejka – 4 lutego 20. Kolejka – 11 lutego 21. Kolejka – 18 lutego 22. Kolejka – 25 lutego 23. Kolejka – 4 marca 24. Kolejka – 11 marca 25. Kolejka – 18 marca 26. Kolejka – 1 kwietnia 27. Kolejka – 8 kwietnia 28. Kolejka – 15 kwietnia 29. Kolejka – 22 kwietnia 30. Kolejka – 29 kwietnia 31. Kolejka – 6 maja 32. Kolejka – 13 maja 33. Kolejka – 20 maja 34. Kolejka – 27 maja

(L)Łomża(L) - 39 minut temu, *.vectranet.pl Wiadomo może, kiedy będzie terminarz szczegółowy podany? odpowiedz

SEBO(L) - 27 minut temu, *.centertel.pl @(L)Łomża(L): może wtedy,gdy będzie znany pełny skład ligi,tzn. po barażach o awans do Ekstrak(u)lasy...? odpowiedz

Kibic L - 13 minut temu, *.tpnet.pl @SEBO(L): w tamtym roku podali szczegółowy terminarz, gdy nie było znanego 3 beniaminka. Nazwa drużyny = beniaminek 3.



Więc schowaj swoje kumate zapędy odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nowy,spokojny sezon dla tych rekreacyjnych piłkarzy - jeden mecz w tygodniu,ze dwie (w tym roku ) rundy PP,żadnych stresujących kwalifikacji i podróży po dziwnych zakątkach Europy,więcej czasu w domu,więcej odpoczynku (to ważniejsze niż trening w ostatnich sezonach),a kasa taka sama! Bajka po prostu. Warto było nic nie robić w poprzednim sezonie, żeby w najbliższym robić jeszcze mniej... Co prawda odpadnie wymówka o napiętym kalendarzu i graniu co kilka dni,ale wtedy "się powie" o nowym trenerze,składzie,poznawaniu się, nowym języku w szatni (niemiecki) itp. pierdoły.

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE! odpowiedz

Darek - 45 minut temu, *.tpnet.pl @SEBO(L): Wystarczy puchar Polski w środku tygodnia i kalendarz już jest napięty. Ale rzeczywiście warto było położyć.. uja na ten sezon by w następnym robić jeszcze mniej.

I pamiętajmy o pół rocznym okresie aklimatyzacji dla nowych piłkarzy.I o porażkach z beniaminkami.U nas to już tradycja. odpowiedz

