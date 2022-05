Klasyfikacja kanadyjska: Josue najlepszy!

Środa, 25 maja 2022 r. 14:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Klasyfikację kanadyjską sezonu 2021/22 w Legii Warszawa wygrał Josue. Portugalczyk zdobył 3 bramki i zanotował aż 19 asyst. Drugi w klasyfikacji jest Mahir Emreli, który opuścił klub zimą, a mimo to został najlepszym strzelcem drużyny. Trzecie miejsce zajął Tomas Pekhart z 10 golami i 1 asystą.



Bilans sezonu 2021/22

54 mecze: 24 zwycięstwa - 7 remisów - 23 porażek, bramki: 72-71

średnia punktów: 1,46

gole na mecz: 1,33

gole stracone na mecz: 1,31







Ciekawostki:



61 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 17 padło po strzałach z główki. 57 to gole z akcji, 14 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 1 bezpośrednio z rzutu karnego.



Najczęściej Legia strzelała w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 20 trafień. Rywale najmniej trafień zanotowali między 61-75 minutą - sześć bramek.



Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 7 trafień, a najwięcej traciła w ostatnich kwadransach obu połów - po 18 bramek przeciwników.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,46 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,59 l.



Żaden zawodnik nie wystąpił we wystąpił we wszystkich meczach. Po 50 spotkań na koncie zgromadził Bartosz Slisz, a 49 Mateusz Wieteska. Najwięcej minut na boisku spędził Mateusz Wieteska (4402).



W obecnym sezonie 19 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2021/22 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Josue 3 19 22 44 3527 Emreli 11 2 13 33 2066 Pekhart 10 1 11 45 2558 Lopes 7 3 10 44 1922 Wszołek 6 3 9 15 1178 Muci 6 1 7 36 1496 Wieteska 4 2 6 49 4402 Rosołek 3 3 6 19 1326 Mladenović 1 5 6 36 2928 Johansson 1 4 5 31 2351 Luquinhas 3 1 4 31 2301 Skibicki 1 3 4 24 1277 Nawrocki 1 3 4 29 2386 Slisz 1 3 4 50 3936 Kastrati 2 1 3 23 844 Juranović 1 2 3 9 699 Sokołowski 2 2 15 926 Hołownia 1 1 2 20 1471 Rose 1 1 2 24 1861 Ribeiro 2 2 18 1302 Kostorz 1 1 4 111 Włodarczyk 1 1 12 248 Kapustka 1 1 8 302 Charatin 1 1 16 782

Stan na 22.05.2022.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.