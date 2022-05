Raków zainteresowany Pekhartem. Włodarczyk w Górniku

SONDA Ocena Legii za sezon 2021/22 to:

30 czerwca wygasa kontrakt Tomasa Pekharta z Legią Warszawa. Na koniec sezonu czeski snajper sugerował, że najprawdopodobniej rozstaje się ze stołecznym klubem. Legia złożyła mu nową ofertę, ale nie jest tak dobra jaką miał dotychczas. Sebastian Staszewski z interia.pl poinformował, że agent zawodnika od kilku tygodni jest w kontakcie z Rakowem Częstochowa, który chętnie widziałby go u siebie. 33-letni zawodnik nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości. Z kolei Szymon Włodarczyk , który opuścił Legię wraz z końcem sezonu oficjalnie został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. 19-letni napastnik związał się z zabrzańskim klubem umową ważna do 30 czerwca 2025 roku.

Komentarze (18)

Cob - 22 minuty temu, *.centertel.pl Pekhart niech zabierze ze sobą jeszcze Slisza i Skibickiego! odpowiedz

PawLo - 24 minuty temu, *.mm.pl A Pioth z amici go nie chciał odpowiedz

POLityka LEGII DALEJ ŚREDNIA KLASA.... - 55 minut temu, *.17.88 NIE SPRZEDAWĆ TYLKO DAĆ GO NA SEZON, I ZOBACZYĆ CZY SIE ODBUDOWAŁ...A JAK GO UPCHNĄ PEWNIE W GÓRNIKU GOLE ZACZNIE STRZELAĆ... odpowiedz

praga - 57 minut temu, *.centertel.pl DOBRZE niech idzie do rakowa włodarczyk kolejny niech sie goni jeszcze skibickiego pogonic nawet doplacic by odszedl odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie był to (nie tylko) mój faworyt, ale jeszcze wszyscy za nim bardzo szybko zatęsknimy... odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Leśny Dziadek:

50% tego człowieka to drewno, jak dla mnie irytujący strasznie, ale w sytuacji kiedy nie ma co liczyć na kogoś lepszego, to chyba lepiej zostawić takiego Pekharta niż transferować jakichś "kocurów" w drodze losowania. Już i tak problemem będzie znalezienie kogoś za Wszołka. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl nie chciał Pekhart za mniejszą kase to trudno na większą nie zasłużył tak jak wszyscy Legioniści jestem ciekaw ile mu Raków zaproponuje ,szkoda mi Włodarczyka bo nie dostał poważnej szansy Legii on się w Górniku rozwinie a działacze Legii będa zgrzytać zębami odpowiedz

Salazar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ech te nasze klubowe kadry kierownicze... "Brawo" . Gościu pójdzie do Rakowa i będzie cykał brameczki w najlepsze. Niestety , ale przeciwieństwie do naszych "włodarzy ", tam mają o wiele lepsze i profesjonalniejsze podejście do zawodników. Loczek Korpo Band. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.com.pl @Salazar: to już nie drewno? jak nim się raków zainteresował...ciekawe odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.35.88 @lol: drewno to akurat samo zostanie. a chlop jak mial strzelac skoro zyje z dosrodkowan? tu nikt nawet prosto kopnąc nie umie (celnie tymbardziej) odpowiedz

Salazar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @lol: Nigdy nie twierdziłem, że to drewno. Jeszcze za nim zatęsknimy. odpowiedz

ASD - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Świetna wiadomość!



Zabierzcie tego drewnianego nieudacznika w końcu!!! odpowiedz

Krzak1916 - 2 godziny temu, *.orange.pl @ASD: Nieudacznikiem to zjebie jesteś ty. Trochę śmieciu szacunku do gościa który mocno pomógł nam zdobyć MP w sezonie 20/21 odpowiedz

as - 2 godziny temu, *.net.pl @Krzak1916: to se go weż na utrzymanie pojebie sam szmaciarz odpowiedz

sixx - 1 godzinę temu, *.chello.pl ASD to chyba Mioduch we własnej osobie :D Darek, gdzie są puchary kudłaty szkodniku!? odpowiedz

Chmiel - 1 godzinę temu, *.heldenvannu.net @Krzak1916: dokładnie odpowiedz

Go Pro - 26 minut temu, *.centertel.pl @Krzak1916:

Baranie Ty

1/4 bramek strzelił z głowy a reszta sama sie od Niego odbijała! odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawa dla prezesa i dyrektora. odpowiedz

