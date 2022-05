Zieliński o Kramerze: To napastnik z dużą mocą

- Blaž Kramer jest w najlepszym wieku dla piłkarza i takich zawodników szukamy na rynku. To napastnik, który dysponuje dużą mocą, ma dobre warunki fizyczne, jest silny, dobrze używa własnego ciała i gra tyłem do bramki. Potrzebujemy również szybkości w pierwszej linii, a jest to piłkarz, który bardzo dobrze atakuje przestrzeń rywala - mówi o pierwszym letnim transferze Jacek Zieliński . - Jego skuteczność była na niezłym poziomie - bramkę lub asystę notował co 133 minuty. Grał regularnie w ostatnich latach, choć trochę mniej w tym sezonie z dwóch powodów: problemów zdrowotnych w pierwszej części rozrywek i ogromnej konkurencji, bo FC Zurich miał znakomitych czterech napastników, którymi rotował. Mam nadzieję, że polska Ekstraklasa będzie mu odpowiadała - dodaje dyrektor sportowy Legii Warszawa.

Siara Siarzewski - 1 godzinę temu, *.chello.pl To napastnik z dobrym moczem? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ,,Mam nadzieję, że Polska ekstraklasa będzie mu odpowiadała,,. Czyli że co, gość jeszcze nie wie, gdzie trafił? Nikt mu tego nie powiedział? Taka mała niespodzianka? To teraz tek będziemy pozyskiwać graczy, że o tym, gdzie trafili, dowiedzą się np. po pół roku gry? Doskonale się zaczyna... odpowiedz

Jasio - 50 minut temu, *.autocom.pl @Leśny Dziadek: "To teraz tek będziemy pozyskiwać graczy, że o tym, gdzie trafili, dowiedzą się np. po pół roku gry? Doskonale się zaczyna..."

Czyli, że co, gość zrozumiał tyle ile mógł zrozumieć, czyli nie za wiele, ale i tak napisał komentarz. To teraz każdy będzie mógł pisać bzdurne komentarze i być zadowolonym z siebie? Nieźle się to kończy... odpowiedz

DYREKTORZE ZIELIŃSKI NIE CHCEMY OBECNEGO KIEROWNIKA DRUŻYNY! - 1 godzinę temu, *.17.88 HEJ!LUDZIE CHYBA WSZYSCY ZAPOMNIELI O KIEROWNIKU DRUŻYNY, BUCU I CHAMIE ON Z UCHA SRZELA I MĄCI SZATNIE JAK DūUGO JESZCZE!>? odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wole sprawdzonego Pekharta do którego będą zawodnicy aby mu wrzucać dobre dośrodkowania od wachadlowych i znów ustrzeli ponad 20 bramek odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Witamina1916: Od roku kibice: wywalic to drewno, juz wiecej nie strzeli, musimy miec napastnika. Teraz: o nie, Pekhart zostan, ja kocham wrzutki na glowe i taki styl gry!



:D odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zielu załatw, aby Wszołek i Josue nie odeszli. To ptiorytet. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Rytm: jak ma Wszolek nie odejsc jak to pilkarz Unionu Berlin? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.. Boisko z weryfikuje , dajmy chłopakowi szanse odpowiedz

