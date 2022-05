Akala zostaje w Legii, odchodzi Żakieta

Legia nie zdołała zatrzymać najlepiej punktującego zawodnika sezonu 2021/22 w rozgrywkach I ligi, a zarazem kapitana naszego zespołu. Wiadomo już, że po trzech sezonach z eLką na piersi, naszą drużynę opuści atakujący, Arkadiusz Żakieta , który rozegrał doskonały sezon. W sezonie 2021/22 Żakieta rozegrał 32 mecze, w których zdobył 573 punkty, z czego 497 atakiem, 41 blokiem i 35 zagrywką. Dobra informacja to zatrzymanie na trzeci kolejny sezon środkowego, Patryka Akali . Akala wywalczył z Legią awans do pierwszej ligi, a w minionych rozgrywkach był wyróżniającą się postacią siatkarskiej Legii. W 34. spotkaniach sezonu 2021/22, zawodnik zdobył 196 punktów.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.