Legijne obozy i półkolonie

Czwartek, 2 czerwca 2022 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legijne sekcje jak co roku przygotowały propozycje aktywnego spędzenia wakacji - niektóre z nich organizują obozy wyjazdowe, inne półkolonie w formie zajęć od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami.



Jak zwykle bogatą ofertę obozową przygotowano w Legia Soccer Schools. Możliwe są wyjazdy na obozy do Mikołajek (25 czerwca - 1 lipca oraz 1-7 lipca ; 2599 zł za jeden turnus z pełnym wyżywieniem, bez dojazdu), Ustronia (14-20 sierpnia oraz 20-26 sierpnia ; 2399 zł, za jeden turnus z pełnym wyżywieniem, bez dojazdu) i Warki (3-9 sierpnia oraz 9-15 sierpnia ; 3199 zł, za jeden turnus z pełnym wyżywieniem, bez dojazdu).



LSS organizuje również obóz piłkarski w Warszawie (z noclegami w hotelu Ibis) oraz ten sam wariant w postaci półkolonii (bez noclegów). Terminy: 27 czerwca - 1 lipca, 18-22 lipca, 25-29 lipca i 1-5 sierpnia. Cena to 1399 zł (bez noclegów) oraz 1699 zł (z noclegami).



Żeglarska Legia organizuje półkolonie przez całe wakacje w swojej bazie nad Zalewem Zegrzyńskim. Zaplanowano 9 turnusów: 27 czerwca - 1 lipca, 4-8 lipca, 11-15 lipca, 18-22, lipca, 25-29 lipca, 1-5 sierpnia, 8-12, sierpnia, 15-19 sierpnia, 22-26 sierpnia. Dzieci będą dowożone z Warszawy (i odwożone również każdego dnia z powrotem) z następujących lokalizacji: Dworzec Centralny, Metro Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Rondo Radosława, Rondo Starzyńskiego, Rondo Żaba, Metro Młociny, Modlińska, Jabłonna, Legionowo. Organizatorzy zapewniają wyżywienie w restauracji Hotelu 500 oraz sprzęt pływacki. Koszt jednego tygodnia (poniedziałek - piątek) to 1299 zł.



Siatkarska Legia organizuje obóz dla dzieci z roczników 2009-2013, który odbędzie się w dniach 21-30 lipca. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 785-099-545 oraz mailowo: katarzynakupis.legia@gmail.com. Koszt obozu, wraz z przejazdem autokarem, to 1590 złotych.



Sekcja tenisa stołowego Legii organizuje obóz w Nowym Targu, który odbędzie się w dniach 23-30 lipca. Koszt obozu wraz z przejazdem wynosi 2000 zł. Więcej informacji znaleźć można tutaj.



Sekcja łyżwiarska Legii organizuje letni obóz rolkowy w Elblągu, w dniach 31 lipca - 7 sierpnia. Cena: 1900 zł. Kontakt: Sławomir Chmura, 698-641-775 lub slaw_chmura@wp.pl "Waszymi pociechami będą opiekować się doświadczeni pedagodzy, trenerzy z powołania oraz skuteczni instruktorzy jazdy na rolkach. Zapraszamy do zapisów" - zachęcają organizatorzy.



Pływacka Legia organizuje obozy i półkolonie. Te drugie odbywać się będą w Warszawie w sześciu terminach na pływalni przy ulicy Księcia Trojdena 2c (27 czerwca - 1 lipca, 4-8 lipca) oraz ul. Rozbrat 26 (11-15 lipca, 18-22 lipca oraz 25-29 lipca). Zbiórka codziennie o 9:00:, odbiór dzieci o 17:00. Cena jednego turnusu: 899 zł, przy zapisaniu dziecka na więcej turnusów - zniżki. Na 5 procent rabatu mogą liczyć rodzeństwa. Więcej informacji tutaj.



Dla dzieci w wieku 4-5 lat zaplanowano stacjonarny "Junior Summer Camp", który odbywać się będzie w godzinach 9:30 - 13:30 od poniedziałku do piątku na pływalni przy Księcia Trojdena na Ochocie. Prowadzącą zajęcia będzie Zuzanna Olejnik. Zaplanowano dwa turnusy: 27 czerwca - 1 lipca oraz 4-8 lipca. Koszt jednego turnusu: 499 zł. W cenie oprócz aktywności sportowych, również drugie śniadanie i ubezpieczenie. Więcej informacji tutaj.



Pływacka Legia organizuje również obóz wyjazdowy w Gniewinie w dwóch terminach: 14-20 sierpnia oraz 21-27 sierpnia. Koszt pobytu: 2499 zł. Więcej informacji tutaj. W Gniewinie w tych samych terminach, i w tej samej cenie, możliwy jest wyjazdowy obóz rodzinny. Więcej informacji znaleźć można tutaj.