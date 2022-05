Wybieramy Piłkarza Sezonu 2021/22!

Czwartek, 26 maja 2022 r. 19:44 Redakcja

Zapraszamy do udziału w wyborach najlepszego legionisty sezonu 2021/22. W zakończonych w sobotę rozgrywkach w barwach Legii zagrało 40 piłkarzy. Wybierać możecie spośród 36 zawodników, którzy na boisku spędzili w sumie co najmniej 90 minut. W poprzednim sezonie w naszym plebiscycie zwyciężył Luquinhas. Kto uzyska najwięcej Waszych głosów w tym? Decydujcie!







Formularz do głosowania znajdziecie poniżej oraz na stronie głównej serwisu





Wybierz legionistę sezonu 2021/22

-- wybierz piłkarza -- Joel Abu Hanna André Martins Artur Boruc Jurgen Çelhaka Ihor Charatin Bartłomiej Ciepiela Mahir Emreli Mateusz Hołownia Artur Jędrzejczyk Mattias Johansson Josué Josip Juranović Bartosz Kapustka Lirim Kastrati Jakub Kisiel Kacper Kostorz Luquinhas Cezary Miszta Filip Mladenović Ernest Muçi Maik Nawrocki Tomáš Pekhart Rafael Lopes Lindsay Rose Maciej Rosołek Kacper Skibicki Bartosz Slisz Patryk Sokołowski Richard Strebinger Kacper Tobiasz Benjamin Verbič Mateusz Wieteska Szymon Włodarczyk Paweł Wszołek Yuri Ribeiro GŁOSUJ

Dotychczasowi zwycięzcy Plebiscytu LL!

Sezon 1999/2000: Marek Citko

Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel

Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski

Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica

Sezon 2003/2004: Artur Boruc

Sezon 2004/2005: Artur Boruc

Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański

Sezon 2006/2007: Miroslav Radović

Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro

Sezon 2008/2009: Jan Mucha

Sezon 2009/2010: Jan Mucha

Sezon 2010/2011: Miroslav Radović

Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak

Sezon 2012/2013: Marek Saganowski

Sezon 2013/2014: Miroslav Radović

Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak

Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić

Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe

Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz

Sezon 2018/2019: Carlitos

Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić

Sezon 2020/2021: Luquinhas