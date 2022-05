Rugbistki Legii wicemistrzyniami Polski w sezonie 2022!

Rugbistki Legii Warszawa wywalczyły trzeci w swojej historii srebrny medal mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym. Legionistki w finałowym, ósmym turnieju MPK rozegranym w Gdańsku, kończącym sezon 2021/22, zajęły drugie miejsce i przypieczętowały wicemistrzostwo Polski. Już wcześniej rugbistki Legii miały 10-punktową przewagę w klasyfikacji generalnej nad trzecim zespołem, Black Roses Posnania Poznań. Tytuł mistrzowski, po raz dwunasty, wywalczyły Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Dla Legii to czwarty medal w historii. Legionistki mają obecnie na swoim koncie trzy srebrne medale i jeden brąz. Gratulujemy! W turnieju finałowym legionistki pokonały 28-5 Black Roses Posnania Poznań i Budowlanych Łódź 40-7 oraz przegrały 0-43 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. W finale nasz pierwszy zespół przegrał z Biało-Zielonymi 5-26. Wyniki 8. turnieju MPK w Gdańsku: Legia II Warszawa 5-29 Diablice Ruda Ślaska AZS AWF Warszawa 25-12 Atomówki Łódź Diablice Ruda Śląska 32-5 Alfa Bydgoszcz Biało-Zielone Ladies Gdańsk 63-0 Budowlani Łódź Black Roses Posnania Poznań 5-28 Legia Warszawa Atomówki Łódź 12-14 Legia II Warszawa Alfa Bydgoszcz 21-24 AZS AWF Warszawa Biało-Zielone Ladies Gdańsk 41-0 Black Roses Posnania Poznań Legia II Warszawa 14-12 Alfa Bydgoszcz Legia Warszawa 40-7 Budowlani Łódź Diablice Ruda Śląska 51-0 Atomówki Łódź AZS AWF Warszawa 19-21 Legia II Warszawa Biało-Zielone Ladies Gdańsk 43-0 Legia Warszawa Black Roses Posnania Poznań 15-5 Budowlani Łódź Atomówki Łódź 24-19 Alfa Bydgoszcz Diablice Ruda Śląska 25-12 AZS AWF Warszawa O 3. miejsce: Budowlani Łódź 5-10 Black Roses Posnania Poznań O 1. miejsce: Biało-Zielone Ladies Gdańsk 26-5 Legia Warszawa

