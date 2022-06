Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Puchar Polski. Szczebel centralny w statystyce 1926-2018

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. 16:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wojciech Frączek to osoba znana wszystkim fanom statystyk piłkarskich, która od wielu lat pracuje w TVP Sport, a w swoim dorobku ma kilka publikacji dotyczących statystyk, m.in. "Statystyczną Encyklopedię Ekstraklasy". W 2018 roku nakładem Sendsport wydana została książka poświęcona rozgrywkom Pucharu Polski (w piłce nożnej) na szczeblu centralnym, do roku 2018 włącznie.



Poza wstępem... treści nie znajdziemy więcej. Całość zajmują bowiem rozmaite tabele i zestawienia, które przypadną do gustu fanom piłkarskich statystyk. Ci, którzy chcieliby poczytać o rozgrywkach Pucharu Polski jakieś ciekawostki, znaleźć składy itp., muszą szukać w innych dostępnych na rynku publikacjach.



"Pierwsza i jedyna przedwojenna edycja Pucharu Polski rozegrana została w sezonie 1925/26 (pierwsze trzy mecze szczebla centralnego 29 czerwca 1926 roku, a wcześniej, od października 1925 roku rozgrywano eliminacje w okręgach). Od wielu dziesięcioleci w publikacjach dotyczących PP egzystuje jej błędna struktura. Zaintrygował mnie opis tego systemu, gdyż osiem drużyn (wg tychże publikacji) nie rozgrywało 4 meczów ćwierćfinałowych, tylko jeden mecz eliminacji wstępnej, a potem trzy mecze ćwierćfinałowe, bowiem jedna drużyna otrzymała wolny los w 1/4 finału i awansowała bez gry do półfinału. Tymczasem system Pucharu PZPN (tak nazywały się oficjalnie rozgrywki pierwszej edycji Pucharu Polski) był przedziwny i zupełnie inny. Można go nazwać grupowo-pucharowym. Otóż 9 zwycięzców rozgrywek na szczeblu okręgów podzielono na 3 grupy po 3 zespoły. W każdej z grup rozlosowano po jednej parze, a trzecie drużyny awansowały do finału grupowego bez gry. Zwycięzcy grup awansowali do turnieju finałowego, rozgrywanego według identycznych zasad" - czytamy we wstępie.



W dalszej części znajdziemy, sezon po sezonie, wyniki wszystkich meczów rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Bez dat, strzelców bramek i składów. Później przygotowana została tabela wszech czasów (1925-2018), na czele której znajduje się Legia Warszawa. Są też tabele fazy finałowej oraz eliminacyjnej. Tylko tyle... i aż tyle.



Tytuł: Puchar Polski. Szczebel centralny w statystyce 1926-2018

Autor: Wojciech Frączek

Wydawca: sendsport.pl

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 217

Cena okładkowa: 39,90 zł



