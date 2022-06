Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Wielkie gry w pucharach

Poniedziałek, 20 czerwca 2022 r. 12:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przeszło 20 lat temu książek o tematyce piłkarskiej było w naszym kraju naprawdę niewiele. Wówczas wydana skromna, 160-stronicowa publikacja dotycząca gry polskich drużyn w europejskich pucharach była naprawdę ciekawą propozycją dla czytelników interesujących się naszą piłką.



Książka zatytułowana "Wielkie gry w pucharach" ukazała się w roku 1999, a jej autorami byli Dariusz Kuczmera, Marek Młynarczyk, Michał Strzelecki i Paweł Strzelecki. Na okładce znajdziemy m.in. Jacka Magierę w charakterystycznej koszulce z reklamą Daewoo. Wówczas jeszcze uwagi dotyczące publikacji można było wysyłać jedynie pocztą na adres skrytki pocztowej.



Treści w książce znajdziemy niewiele. Trochę we wstępie, później zaś przedstawiono tabelę z nazwiskami polskich piłkarzy, którzy zagrali w europejskich pucharach - znajdziemy ich liczbę meczów, lata, w których grali z polskimi klubami w Europie oraz liczby występów. Całość uzupełniło kilkanaście czarno-białych fotografii.



Później, sezon po sezonie, znajdziemy wyniki (wraz ze składami obu drużyn, strzelcami bramek, sędziami, frekwencją) wszystkich polskich drużyn grających w europejskich pucharach. Do roku 1999. Następnie tabele podsumowujące występy zespołów (na jej czele oczywiście Legia Warszawa) łącznie we wszystkich pucharach, później z podziałem na Puchar Mistrzów, Puchar UEFA i PZP. Jak na dzisiejsze czasy publikacja mocno skromna, ale kiedy ukazywała się na rynku, a znalezienie wielu tych informacji gdziekolwiek było rzeczą trudną, cieszyła się niemałą popularnością.



Tytuł: Wielkie gry w pucharach

Autor: Dariusz Kuczmera, Marek Młynarczyk, Michał Strzelecki, Paweł Strzelecki

Wydawnictwo: Libero

Rok wydania: 1999

Liczba stron: 160



