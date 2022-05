Kapitan Legii II Warszawa, Karol Noiszewski podpisał nowy, roczny kontrakt ze stołecznym klubem. 22-letni środkowy obrońca trafił do Warszawy latem 2021 roku ze Skry Częstochowa. W obecnym sezonie w drugim zespole Legii rozegrał 30 spotkań. Ma za sobą również treningi z pierwszą drużyną, ale nigdy w niej nie zadebiutował.

Przemek - 55 minut temu, *.vectranet.pl Z całym szacunkiem, ale po? 22 lata, to już po fakcie, czas na karierę w Legii minął. odpowiedz

