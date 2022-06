Na stadionach: Nastąpi ogień, a z nim nowy początek

Środa, 1 czerwca 2022 r. 11:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach rozgrywane były mecze barażowe o awans do ekstraklasy i pierwszej ligi. Sporej, ponad 14-tysięcznej frekwencji w Kielcach nie widziano już dawno. Korona na finałowym meczu z Chrobrym zaprezentowała bardzo dobry młyn i konkretne racowisko do oprawy "Nastąpi ogień, a z nim nowy początek".



Chrobry w odstępie paru dni zaliczył dwa wyjazdy - do Gdyni, a później do Kielc. Podobnie zresztą jak Motor Lublin, który najpierw podróżował do Suwałk, a kilka dni później do Chorzowa, gdzie wykorzystał wszystkie przyznane bilety. Ostatecznie z awansu do pierwszej ligi cieszył się Ruch.



W niższych ligach najciekawiej było na meczu "Stalówki" z KSZO, Chełmianki z Siarką, a dobre liczby i oprawy przygotowali kibice także przy okazji spotkania Mazovii z Płomieniem Dębe Wielkie.



Baraże:



Ruch Chorzów - Motor Lublin (620)

Liczny wyjazd Motorowców na mecz barażowy o awans do I ligi. W sektorze gości na stadionie chorzowskiego Ruchu stawiło się 620 osób, w tym Śląsk (166), Górnik Łęczna (17) i Ferencvaros (11). Przyjezdni dobrze oflagowali swój sektor.

Chorzowianie wspierani przez swoje zgody, m.in. Wisłę (250). Ruch wywiesił transparent "Na trybunach zrobiliśmy wszystko, kolej na Was - awans jest blisko!" i odpalił niewielkie ilości piro. Po wywalczonym awansie w młynie chorzowian zapłonęły jeszcze race.



Korona Kielce - Odra Opole (170)

Na trybunach 7 tysięcy kibiców, gospodarze z młynem na górnej kondygnacji i flagami na kijach. Fani Odry z kilkoma flagami i malowanym transparentem "Opolska kULRTuRA Stadionowa".



Korona Kielce - Chrobry Głogów (161)

Chrobrego po wyjeździe do Gdyni czekała wyprawa do Kielc na decydujące spotkanie o awansie do ekstraklasy. W sektorze gości na stadionie Korony pojawiło się 161 fanów, w tym Stilon Gorzów (18). Przyjezdni z czterema flagami. Koroniarze zaprezentowali transparent "Nastąpi ogień, a z nim nowy początek", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac.



Wigry Suwałki - Motor Lublin (135)

Na wyjazd do Suwałk fani z Lublina pojechali w 135 osób, w tym Śląsk (7). W sektorze gości wywiesili flagę "Nieproszeni goście".



Arka Gdynia - Chrobry Głogów (106)

Niespełna 6,5 tys. kibiców na trybunach. Arkowcy z przyzwoitym młynem, ale bez szału. Bez oprawy. Chrobry przyjechał w 106 osób, w tym Stilon (40). Z powodu korków, na stadion dotarli spóźnieni.



Ruch Chorzów - Radunia Stężyca (-)

6,8 tys. kibiców na trybunach. Gospodarze z transparentem "By Ruch ligę wyżej był, dopingujmy z całych sił".



Niższe ligi:



Stal Stalowa Wola - KSZO Ostrowiec (260)

KSZO wspierane na tym wyjeździe przez Powiślankę (15) i Wisłę Sandomierz (6). Wywiesili cztery flagi, w drugiej połowie odpalili race.



Ślęza Wrocław - Polonia Bytom (200)

Polonia wspierana przez Zagłębie Lubin i Górala Żywiec dotarła do Wrocławia (pod stadion) w ok. 200 osób.



Chełmianka Chełm - Siarka Tarnobrzeg (143)

W sektorze gości stawiły się 143 osoby, w tym Wisłoka (19), JKS Jarosław (18) i Wisła Sandomierz (8). Gospodarze ze słabo wykonanym transparentem "Jedno miasto Chełm, jeden chełmski klub".



Andoria Mircze - Łada Biłgoraj (108)

Łada wspierana na tym wyjeździe przez Stalówkę (28), Stal Rzeszów (20) i Polonię Przemyśl (15).



Orlęta Łuków - Hetman Zamość (50)



Mazovia Mińsk Mazowiecki - Płomień Dębe Wielkie (50)

Gospodarze z licznym, ok. 150-osobowym młynem, w którym stawiły się delegacje Pogoni Grodzisk (16), Pogoni Siedlce (16), Hutnika Huta Czechy (13) i MKS-u Podlasie (11). Zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Żyjemy życiem pełnym pasji", transparentów tworzących hasło "Ultras", czarnych folii i pirotechniki - ogni wrocławskich, rac i czarnych świec dymnych. Druga prezentacja miała miejsce później - chaos z flag, serpentyny, konfetti i piro. Fani Płomienia, wspierani przez Victorię Sulejówek i Jutrzenkę Cegłów (1) stawili się w 50 osób, ze świecami dymnymi i transparentem "Ultras".



Stal Sanok - JKS Jarosław (31)

Na meczu zaprzyjaźnionych ekip 31 fanów JKS-u, w tym GKS Katowice (1).



