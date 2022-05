Koszykówka 3x3

Legia 3. w kwalifikacjach do MP w Zamościu

Sobota, 28 maja 2022 r. 19:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Zamościu odbył się pierwszy turniej kwalifikacyjny do finałów mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, w którym wystartował zespół Legii. Awans do finałów wywalczył tylko zwycięzca zawodów, Legia ostatecznie zajęła miejsce trzecie, przegrywając półfinałowe spotkanie po dogrywce.







Legia LOTTO 3x3 zagrała w składzie Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Wojciech Pisarczyk i Przemysław Słoniewski. Nasz zespół pokonał w fazie grupowej Csquad 21-3, Rób dobro 22-6 oraz Drink Team 22-8. W ćwierćfinale legioniści pokonali Thunderbolts 3x3 21-15, ale w półfinale przegrali po dogrywce 19-20 drużynie 3x3 Biłgoraj.



W meczu o trzecie miejsce Legia zwyciężyła 21-16 drużynę 3x3 KRK.



Turniej finałowy mistrzostw Polski rozegrany zostanie w dniach 6-7 sierpnia na rynku w Katowicach, a awans do niego uzyskają zwycięzcy turniejów kwalifikacyjnych, które rozegrane zostaną w Łodzi (5 czerwca), Toruniu (11 czerwca), Poznaniu (12 czerwca), Warszawie (19 czerwca), Małogoszczy (26 czerwca), Grójcu (3 lipca), Rzeszowie (9 lipca), Ełku (10 lipca), Chorzowie (23-24 lipca), Gliwicach (30 lipca), Ostrowi Mazowieckiej (31 lipca) i Katowicach (5 sierpnia). Zwycięzca kategorii OPEN mężczyzn oprócz tytułu mistrza Polski otrzyma prawo udziału w turnieju kwalifikacyjnym FIBA 3x3 World Tour Masters w węgierskim Debreczynie w dniach 27-28 sierpnia 2022 roku.



Wyniki Legii w turnieju Twierdza Zamość Basket Cup 2022:

Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-3 Csquad

Legia LOTTO 3x3 Warszawa 22-6 Rób dobro

Legia LOTTO 3x3 Warszawa 22-8 Drink Team

1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-15 Thunderbolts 3x3

1/2 finału: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 19-20 3x3 Biłgoraj

O 3. miejsce: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-16 3x3 KRK