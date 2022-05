Młodzież: juniorzy starsi z medalem MP U18

Sobota, 28 maja 2022 r. 21:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U18 dzięki trzeciej wygranej z rzędu (3-1 ze Stalą Rzeszów) zdołałała w ostatniej kolejce wskoczyć na podium i zdobyć brązowy medal mistrzostw Polski juniorów starszych. Gratulacje dla trenera Grzegorza Szoki i zawodników! Tytuł mistrzowski zdobyło Zagłębie Lubin, dzięki wygranej 2-1 w ostatniej kolejce z bezpośrednim rywalem - Arką Gdynia. Legia U15 po wygranej z 1-0 z Escolą Varsovia '07 wygrała grupę A CLJ U15 i w pólfinale MP U15 zagra z Lechem Poznań. Szansy na medal nie mają już za to juniorzy młodsi, którzy mimo sporej ilości okazji ostatecznie ulegli 1-4 Jagiellonii Białystok '05.



Zespół U16 zremisował 1-1 z Deltą Warszawa'06. Legia U14 w meczu towarzyskim wygrała 6-3 z Unionem Berlin'08. Ich rówieśnicy z LSS pokonali 12-1 Płomień Dębe Wielkie. Najmłodsze zespoły z powodzeniem uczestniczą w turniejach międzynarodowych w kraju i za granicą. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U18: Stal Rzeszów 03/4 1-3 (1-2) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 2 min. Nikodem Skoczylas b.a.

1-1 23 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

1-2 30 min. Dawid Kiedrowicz (as. Maksymilian Stangret)

1-3 50 min. Dawid Kiedrowicz (as. Maksymilian Stangret)



Legia: Jakub Kowynia (85' Aleksander Mickielewicz [06]) - Kuba Wiśniewski (46' Marcel Krajewski), Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski (60' Jakub Rutkowski) - Kacper Knera, Maddox Sobociński, Oskar Lachowicz [05](85' Jakub Furman) - Dawid Niedźwiedzki (60' Bartosz Dziemidowicz), Dawid Kiedrowicz

Trener: Grzogorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia Warszawa 1-4 (0-1) JAgiellonia Białystok SA 05

Gole:

0-1 38 min. Mateusz Kowalski

0-2 53 min. Bartosz Bernatowicz

0-3 59 min. Damian Wojdakowski

1-3 64 min. Jakub Kowalski (dob. strzału Wiktora Puciłowskiego)

1-4 77 min. Jan Faberski (rzut karny po zagraniu ręką)



Strzały (celne): Legia 18 (8) - Jagiellonia 14 (7)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06], Rafał Boczoń [06], Dominik Szala [06], Bartosz Krasuski - Fryderyk Misztal [06], Kacper Bogusiewicz [06](62' Bartosz Mikołajczyk), Szymon Grączewski (62' Roman Zhuk [06]) - Wiktor Puciłowski (79 min. Ignacy Morawski), Tomasz Rojkowski [06](79' Filip Borowski), Maciej Bochniak (54' Jakub Kowalski Ż)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: Delta Warszawa 06 1-1 (1-1) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 9 min. Antoni Majchrowski b.a.

1-1 15 min. Maksim Konanau



Legia: Wojciech Banasik - Igor Skrobała (60' Radosław Czerwiec [07]), Bartosz Dembek Ż (73' Antoni Wasiak-Libiszowski [07]), Karol Kosiorek Ż, Oliwier Olewiński - Maciej Saletra, Oskar Melich (57' Jakub Żewłakow Ż), Mateusz Gierałtowski - Antoni Majchrowski, Przemysław Mizera, Cyprian Pchełka. Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia Warszawa 1-0 (0-0) Escola Varsovia 07

Gol:

1-0 55 min. Stanisław Gieroba (dob. strzału Alexa Cetnara)



Strzały (celne): Legia 31 (14) - Escola 14 (7)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Jakub Błażejczyk, Mikołaj Kotarba - Jan Leszczyński, Jakub Adkonis (77' Pascal Mozie [08]), Igor Busz - Alex Cetnar, Max Pawłowski (49' Stanisław Gieroba), Aleks Płoszka (49' Kuba Solecki)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Union Berlin 08 3-6 (1-1,2-2) Legia U14

Gole:

1-0 24 min.

1-1 29 min. Daniel Wyrozumski (as. Antoni Sobolewski)

1-2 34 min. Daniel Wyrozumski b.a.

2-2 42 min.

2-3 62 min. Kacper Borowiec (as. Marcel Kiełbasiński)

2-4 68 min. Patryk Mackiewicz (as. Kacper Borowiec)

2-5 80 min. gr. testowany I (as. Marcel Kiełbasiński)

3-5 86 min.

3-6 90 min. Kacper Borowiec b.a.



(Grano 3x30 min.)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda, Maksymilian Dołowy, Marceli Żek, Antoni Sobolewski, Kacper Borowiec, Daniel Foks, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Patryk Mackiewicz, MArcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, 4 gracze testowani

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga maz. U14: Płomień Dębe Wielkie 08/9 1-12 (1-6) Legia LSS U14

Gole:

0-1 3 min. Adam Kulicki b.a.

0-2 14 min. Jakub Drzazga (as. Maciej Suwik)

0-3 16 min. Adam Kulicki (as. Norbert Augustyniak)

0-4 22 min. Adam Kulicki (as. Maciej Suwik)

0-5 26 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

0-6 36 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Drzazga)

1-6 37 min.

1-7 43 min. Norbert Augustyniak

1-8 45 min. Maciej Suwik (as.Adam Kulicki)

1-9 55 min. Oskar Kurc (as. Jakub Drzazga)

1-10 61 min. Adam Tołwiński b.a.

1-11 64 min. Kacper Jasiński b.a.

1-12 70 min. Adam Tołwiński (as. Adam Kulicki)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Kacper Jasiński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Kacper Krajewski, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński - Adam Kulicki, Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



I liga warszawska U13: Legia U13 - Delta Warszawa 09



Strzały (celne)[15-60 min.]: Legia 24(15) - Delta 8(4)



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Mateusz Strzelecki, Norbert Merchel, Oskar Maj, Olivier Ziembicki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Iwo Dolega, Borys Boryszewski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U13 w meczu na szczycie tabeli z Deltą Warszawa '09 zaprezentowała się długimi okresami z bardzo dobrej strony. Sporo ciekawych akcji i nie najgorsza skuteczność cieszyły oko, a szczególnie dobry okres gry miał miejsce w ostatnim kwadransie I połowy. W przekroju spotkania zdecydowanie więcej okazji mieli legioniści, choć i golkiper Legii też kilkakrotnie miał okazję do wykazania się umiweejętnościami. W niedzielę, w tym samym składzie uzupełnionym paroma graczami testowanymi, Legia zaprezentuje się na turnieju w Berlinie.



35. Międzynarodowy turniej im. Adam Grabki (rocznik 2010 i mł.)



Legia U12 rozpoczęła całkiem udanie swój udział w 35. edycji prestiżowego turnieju im. Adama Grabki w Krakowie. Gospodarzem imprezy jest drużyna Wisły Kraków. Oprócz gospodarzy i Legii, w turnieju udział biorą także zespoły: Barca Academy Warszawa, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Garbarnia Kraków, Beniaminek Krosno, SMS APR Ślesin oraz ekipy zagraniczne: Austria Wiedeń, Debreczyn VSC, Honved Budapeszt, MSK Żylina, Lokomotiva Zagrzeb, CLF 1907 Cluj, a także Dynamo Kijów.



W fazie grupowej legioniści mierzyli się z Beniaminkiem Krosno, Honvedem Budapeszt i Lokomotivą Zagrzeb, prezentujac sięz cąłkiem dobrej strony, dzięki czemu w niedzielę zagrają w ćwierćfinale, a ich przeciwnikiem będzie Dynamo Kijów.



Legia: Olivier Pruszyński, Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Oskar Putrzyński, Dawid Rodak, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Xawery Eichler oraz gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński







Legia U11 pozytywnie zaprezentowała się w 1. dniu turnieju w holenderskim Oldenzaal, tocząc zacięte pojedynki z bardzo mocnymi rywalami. Obsada turnieju (28 drużyn z całej Europy, ze wskazaniem na Benelux) co najmniej nie ustępowała tej z Mini Euro, kilku "starych znajomych" np. Ajax Amsterdam, pojawiło się i tu, i tu. Przeciwnikami grupowymi byli kolejno: FC Koeln, FC Utrecht, Hammarby IF,Tubantia Borgerhout, Feyenoord Rotterdam i Club Brugge. Przy bardzo wysokim poziomie każdego przeciwnika i wysokim tempie gry niełatwo było zaprezentować się pozytywnie, tym bardziej że niemal każdy błąd kończył się golem dla przeciwników lub co najmniej groźną sytuacją. Należy zatem docenić wysiłek podopiecznych Mateusza Majewskiego, którzy - grając wyłącznie składem Akademii - w trudnej stawce wyszli z czołowego miejsca do 1/4 finału, gdzie zmierzą się z Borussią Dortmund. Za Legią w klasyfikacji multum doskonałych ekip. W top 8 znalazły się z kolei również: FC Köln, Anderlecht Bruksela, Brøndby Kopenhaga, Bayer Leverkusen,KRC Genk i AZ Alkmaar.



Skład Legii na turnieju: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht, Aleksander Dąbrowski [LSS]

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Turniej "Football of the Future" (rocznik 2011):



Grupa Legia Soccer Schools U11A rozpoczęła rywalizację na turnieju Football of the Future na obiektach KS Nadstal w Krzakach Czaplinkowskich. W sobotę legioniści rozegrali 6 spotkań, a pprzeciwnikami byli: Reprezentacja Powiatu Legionowskiego, Unia Warszawa, BUKS Pruszków, Korona GK, KS Ursus, SEMP II. Gracze LSS rozkręcali się z meczu na mecz, dzięki czemu w niedzielę będą mieli okazję rywalizować w najmnocniejszej z 3 grup, a przeciwnikami będą: Wicher Kobyłka, STF Champion Warszawa, KS Ursus Warszawa, Reprezentacja Powiatu Legionowskiego, MKS Piaseczno i Barca Academy.