Rugbistki wicemistrzyniami Polski - fotoreportaż z Gdańska

Rugbistki Legii Warszawa w sobotę zakończyły dziewiąty sezon w swojej historii. Legionistki zdobyły szósty medal dla naszego klubu - po raz trzeci wywalczyły wicemistrzostwo Polski. Nasz zespół zdobywał srebrne medale MP w latach: 2017, 2021, 2022, a brązowe w 2016, 2018 i 2020 roku. W turnieju w Gdańsku, nasze zawodniczki uległy jedynie Biało-Zielonym Ladies Gdańsk. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnieju finałowego i dekoracji naszych zawodniczek. Fotoreportaż z turnieju - 120 zdjęć Bartosza Piątkowskiego

