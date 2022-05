19 debiutantów w sezonie 2021/22

SONDA Ocena Legii za sezon 2021/22 to:

W sezonie 2021/22 w pierwszej drużynie Legii zadebiutowało aż 19 nowych zawodników. To prawie połowa, bo w sumie barwy klubu reprezentowało w tym czasie 40 graczy. Dla porównania: sezon temu debiut zaliczyło 12 zawodników, dwa sezony temu 17, a trzy sezony temu 10. Lista debiutantów: mecze (podstawowy skład + wejście z ławki) bramki Josue - 44 (38 + 6) 3 Emreli - 33 (22 + 11) 11 Johansson - 31 (27 + 4) 1 Nawrocki - 29 (28 + 1) 1 Rose - 24 (21 + 3) 1 Kastrati - 23 (9 + 14) 2 Celhaka - 18 (8 + 10) Yuri Ribeiro - 18 (16 + 2) Charatin - 16 (8 + 8) 1 Sokołowski - 15 (10 + 5) 2 Abu Hanna - 9 (7 + 2) Verbić - 8 (2 + 6) Ciepiela - 8 (2 + 6) Strebinger - 6 (6 + 0) Tobiasz - 4 (4 + 0) Skwierczyński - 2 (0 + 2) Nawotka - 2 (0 + 2) Strzałek - 1 (0 + 1) Rui Gomes - 1 (0 + 1)

