Średnia wieku składu Legii w sezonie 2021/22

+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.centertel.pl

Nawet miodowe lata kiedyś się skończą

Dawać tego Adamczyka do Legii dla niego jest to dobry moment na powrót do Extraklasy w Arce się odbudował miał fajne liczby i nie możemy sobie pozwolić by taka okazja przeszła nam koło nosa.

Do Pogoni raczej nie pójdzie wiadomo Raków owszem mógłby tam pasować do ich ofensywnego stylu ale liczę na to że nasz trener będzie miał decydujące słowo a Zielu to zatwierdzi i ten utalentowany skrzydłowy u nas jeszcze bardziej rozwinie skrzydła.



odpowiedz