III liga: Sokół Aleksandrów Łódzki 0-1 Legia II Warszawa

W meczu 35. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Sokołem Aleksandrów Łódzki 1-0. Do przerwy bramki nie padły. 4 czerwca o godzinie 12:00 legioniści podejmą w LTC zespół KS Kutno. W 8. minucie obok bramki uderzał Dawid Dzięgielewski. Kilka minut później Jakub Kwiatkowski wyprzedził jednego z zawodników gospodarzy i był bliski zdobycia pierwszej bramki, jednak ta sztuka się nie udała. W odpowiedzi niecelny strzał oddał piłkarz Sokoła. W 17. minucie efektownie uderzał z lewej strony w okienko Kacper Skwierczyński. Niestety, nieco się pomylił. W 23. minucie z powodu urazu musiał opuścić Filip Laskowski. W 35. minucie bliski pokonania bramkarza był Kacper Skwierczyński, ale ta akcja zakończyła się tylko rzutem rożnym. 2 minuty później doskonałą okazję zmarnował Dawid Dzięgielewski. Trenerzy obydwu zespołów nie zdecydowali się na dokonanie w przerwie zmian w składach. W 61. minucie tuż przed polem karnym faulowany był Krzysztof Wojciechowski. Jakub Trojanowski dobrze obronił jednak uderzenie Dawida Pękały. W 70. minucie legioniści mieli kolejną szansę na zmianę wyniku, ale i tym razem strzał był niecelny. Od 70. minuty Legia grała w przewadze jednego zawodnika po tym, jak Jakub Mamełka został ukarany drugą żółtą kartką w tym spotkaniu. W 77. minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Jakub Kwiatkowski. III liga: Sokół Aleksandrów Łódzki 0-1 (0-0) Legia II Warszawa 77' Jakub Kwiatkowski Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko, 19. Jakub Kwiatkowski, 6. Filip Laskowski (23' 26. Kacper Wnorowski), 14. Kacper Gościniarek, 3. Jakub Czajkowski (63' 8. Marcel Krajewski), 7. Dawid Dzięgielewski (63' 24. Maddox Sobociński), 9. Jordan Majchrzak (78' 11. Dawid Kiedrowicz), 21. Kacper Skwierczyński żółte kartki: Jakub Mamełka - Filip Laskowski, Kacper Wnorowski, Kacper Skwierczyński czerwona kartka: Jakub Mamełka (za 2 żółte)

