Tomczak na kolejny sezon w Legii, odchodzi Maciej Stępień

Siatkarska Legia przedłużyła o rok umowę ze swoim libero, który od kilku lat reprezentuje barwy naszego klubu - Bartoszem Tomczakiem . Niestety w zespole nie udało się zatrzymać rozgrywającego, Maćka Stępnia, związanego z naszym klubem przez 5 lat. W ostatnim sezonie Maciej Stępień wystąpił w 33 meczach naszego klubu, dla którego zdobył 144 punkty. Mateusz Mielnik, który przez dwa ostatnie sezony z sukcesami prowadził zespół siatkarskiej Legii (awans do I ligi i 7. miejsce w debiutanckim sezonie na tym poziomie rozgrywkowym), przez dwa najbliższe sezony będzie trenerem Lechii Tomaszów Mazowiecki.

