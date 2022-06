Młodzież

12 czerwca nabory do Legia Soccer Schools (2008-16)

Piątek, 3 czerwca 2022 r. 13:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 12 czerwca przy Łazienkowskiej, odbędzie się nabór do szkół piłkarskich ośrodków warszawskich Legia Soccer Schools. Na trening naborowy zapraszamy chłopców urodzonych w latach 2008-2016 oraz dziewczynki z roczników 2003-2015. Wzięcie udziału w treningu naborowym możliwe jest tylko po wcześniejszej rejestracji (do 6 czerwca włącznie), która prowadzona jest tutaj.



Po zalogowaniu się do systemu, należy wybrać lokalizację "Szkoły piłkarskie -> Nabór (wybrana lokalizacja)".



Udział w treningu naborowym jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w zajęciach Szkół Piłkarskich Legii to 399 zł wpisowego (w tym strój) oraz miesięczny abonament w wysokości od 249 zł. Zajęcia w ramach projektu Legia Soccer Schools prowadzone są przy Łazienkowskiej, na Bemowie, Pradze, Marymoncie, Targówku i Ursynowie.