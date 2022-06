Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-2 KS Kutno

Sobota, 4 czerwca 2022 r. 13:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 36. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała z KS Kutno 2-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie podopieczni Marka Gołębiewskiego rozegrają za w przyszły piątek w Tomaszowie Mazowieckim.



W 18. minucie akcję prawą stroną przeprowadził Kacper Skwierczyński. Dośrodkował w pole karne, gdzie po rykoszecie futbolówka spadła na głowę Arkadiusza Ciacha, który sprytnym strzałem pokonał bramkarza rywali. W 30. minucie po rzucie karnym do wyrównania doprowadził Maciej Kraśniewski. W polu karnym faulował bramkarz Legii, Jakub Trojanowski. W 43. minucie po zagraniu z lewej strony szczupakiem piłkę głową do bramki posłał Arkadiusz Ciach.



W 47. minucie doskonałą sytuację zmarnował Jordan Majchrzak, który uderzył w poprzeczkę. W 59. minucie z 16 metrów Marcin Kacela przelobował bramkarza i doprowadził do remisu. W 86. minucie legioniści domagali się rzutu karnego, jednak sędzia nie dopatrzył się przewinienia, a dodatkowo ukarał kapitana Legii żółtą kartką.



III liga: Legia II Warszawa 2-2 (2-1) KS Kutno

1-0 - 18' Arkadiusz Ciach

1-1 - 30' Maciej Kraśniewski

2-1 - 43' Arkadiusz Ciach

2-2 - 59' Marcin Kacela



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 26. Kacper Wnorowski, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko (88. 4. Patryk Romanowski) - 21. Kacper Skwierczyński (83' 2. Miłosz Pacek), 18. Karol Noiszewski, 14. Kacper Gościniarek (46' 3. Jakub Czajkowski), 19. Jakub Kwiatkowski (83' 23. Jakub Jędrasik) - 20. Jordan Majchrzak, 9. Arkadiusz Ciach, 7. Dawid Dzięgielewski (64' 8. Filip Rejczyk)



żółte kartki (Legia): Widejko, Trojanowski, Noiszewski