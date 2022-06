Wyniki 37. kolejki III ligi:

Komentarze (4)

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl No nie dobrze. odpowiedz

Jerry - 7 godzin temu, *.centertel.pl Co tu tak cicho? odpowiedz

Jkm - 4 godziny temu, *.plus.pl @Jerry: a do czego pijesz? Do fartownej wygranej czarnuchow z Legionovią? Udało im się po tym jak sędzia im sprzyjał. Po raz kolejny nie zapełnili tego swojego kurnika, mimo, że od tygodnia się nawoływali. Ile ich tam było 1500 - 2000 tysiące.

Doping lipa, strach i szaliki w majtkach. Ich już prawie nie ma. Jeszcze nic straconego. Została ostatnia kolejka i czarnuchy jadą do Wissy Szczuczyn, która złapała wiatr w żagle i pokonała znacznie wyżej notowaną Unię Skierniewice. Polonia na pewno nie wywiezie stamtąd kompletu punktów, bo to drużyna, która gra bardzo niepewnie na wyjazdach. Trzeba tylko trzymać kciuki by Legionovia pokonała grająca zawsze ambitnie Bloniankę. Nic jeszcze straconego panowie. odpowiedz

Tadeusz - 4 godziny temu, *.orange.pl @Jkm: Trochę jednak obiektywizmu. Dalej wierzę w awans Legionovi, ale to już nie tylko od niej zależy. Szkoda, bo sporo wysiłku to kosztowało. My zabraliśmy wszystkie punkty polonii, oddając jednocześnie punkty dla Legionowa, to samo Świt bił polonie jak miło, a ci roztrwonili taką pomoc. Z tymi kibicami to też przesadzasz, bo było ich ponad 5 tys, co i tak jest niczym przy naszych frekwencjach. No ale wiadomo IV poziom rozgrywkowy. Szanse na awans daję tak: 70 do 30% na korzyść Polonii. odpowiedz

