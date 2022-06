III liga: Legia II Warszawa 2-6 Znicz Biała Piska

Sobota, 18 czerwca 2022 r. 16:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu sezonu Legia II Warszawa przegrała ze Zniczem Biała Piska 2-6. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Od 24. minuty grali jednak w 10, po tym jak czerwoną kartką ukarany został Jakub Czajkowski.



W 19. minucie po dośrodkowaniu w pole karne pozostawiony sam w szesnastce zawodnik Znicza, Łukasz Trąbka posłał głową piłkę do bramki. Od 24. minuty legioniści grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jakuba Czajkowskiego. W 62. minucie po kolejnym błędzie obrony pod poprzeczkę uderzył Bartosz Giełażyn. W 69. minucie w zamieszaniu z bliskiej odległości trzecią bramkę zdobył Adrian Duchnowski. W 65. minucie ładnym strzałem od słupka bramkę zdobył Maciej Famulak. W 82. minucie pięknym uderzeniem z dystansu pierwsze trafienie dla Legii zaliczył Jakub Jędrasik. 2 minuty później do pustej bramki trafił Bartosz Giełażyn. W 87. minucie z bliskiej odległości gola głową zdobył Arkadiusz Ciach. Chwilę później szóstą bramkę zza pola karnego strzelił Znicz.



Legia II Warszawa 2-6 (0-1) Znicz Biała Piska

0-1 19' Łukasz Trąbka

0-2 62' Bartosz Giełażyn

0-3 69' Adrian Duchnowski

0-4 76' Maciej Famulak

1-4 82' Jakub Jędrasik

1-5 84' Bartosz Giełażyn

2-5 87' Arkadiusz Ciach

2-6 90' Oskar Kottlenga



Legia II: 1. Jakub Murawski - 2. Miłosz Pacek, 3. Jakub Czajkowski, 8. Filip Rejczyk, 11. Marcel Krajewski, 14. Maddox Sobociński, 16. Patryk Konik, 17. Dawid Kiedrowicz, 20. Jordan Majchrzak, 22. Filip Laskowski, 26. Kacper Wnorowski

grali także: Jakub Jędrasik (od 46. minuty), Patryk Romanowski (od 70. minuty), Bartosz Widejko (od 78. minuty), Arkadiusz Ciach (od 78. minuty)



Znicz: 12. Jakub Kanclerz, 2. Łukasz Kuśnierz, 8. Bartosz Giełażyn, 10. Maciej Famulak, 11. Mateusz Furman, 15. Marcin Fiedorowicz, 17. Adrian Duchnowski, 18. Mateusz Romachów, 9. Łukasz Trąbka, 21. Jędrzej Ponurko, 22. Jakub Mosakowski



czerwona kartka: Jakub Czajkowski (w 24. min)