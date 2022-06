IV liga: Walkower na zakończenie sezonu

Piłkarski Legii Warszawa zakończyły sezon w IV lidze. Mecz ostatniej kolejki z Mazovią Grodzisk Mazowiecki nie doszedł do skutku, bo rywalki zrezygnowały z przyjazdu na Łazienkowską. Legia Ladies otrzymała więc walkower 3-0. Ostatecznie legionistki zajęły 2. miejsce w tabeli ligowej. O 5 punktów lepsza okazała się drużyna Polonii Warszawa. Legia zakończyła sezon z dorobkiem 52 punktów (16 zwycięstw, 4 remisy, 1 porażka). IV liga: Legia Ladies 3-0 (walkower) UKS Mazovia Grodzisk Maz.

Cezary 1916 - 25 minut temu, *.com.pl Męska drużyna mogłaby się pochwalić takim bilansem co Panie. Gratuluję wam kobitki. odpowiedz

